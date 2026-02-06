McLaren-teambaas Andrea Stella heeft zijn bewondering uitgesproken voor de prestaties van Mercedes tijdens de eerste besloten shakedown in Barcelona. Volgens Stella legde de W17 gedurende de drie testdagen gemiddeld zo’n tweeënhalve Grand Prix-afstand per dag af. Ook Ferrari en Red Bull kwamen goed voor de dag; de constructeurskampioen maakt zich daarmee op voor een verhitte strijd in 2026.

Tijdens een McLaren-evenement na afloop van de wintertests in Barcelona werd Andrea Stella gevraagd naar de concurrentie. De Italiaan deelde zijn bevindingen, maar benadrukte dat de resultaten met een korreltje zout moeten worden genomen. “Het is natuurlijk erg moeilijk om een objectieve beoordeling te geven, omdat we de werkprogramma’s, brandstofniveaus en werkschema’s van de andere teams niet kennen”, stelde hij. “Bovendien waren de omstandigheden heel anders dan wat we normaal tijdens raceweekends meemaken.”

‘Mercedes legt de lat hoog’

“Desondanks is het duidelijk dat er minstens drie concurrenten zijn – Mercedes, Ferrari en Red Bull – die sterk uit de startblokken zijn gekomen”, gaf Stella toe. “Met name Mercedes heeft de lat weer hoog gelegd, en wij zullen hard moeten werken om dat niveau te evenaren.” De ingrijpende wijzigingen in de F1-reglementen, met name rondom de nieuwe motoren, leidden vooraf tot speculaties dat één team een grote voorsprong zou kunnen hebben.

Stella bleef echter optimistisch. “Het feit dat de drie teams die ik noemde met drie verschillende aandrijflijnen rijden, is een eerste aanwijzing dat de verschillen in absolute prestaties mogelijk beperkt blijven. Althans, vanuit het perspectief van de motorleveranciers.” McLaren kwam in Barcelona tot 287 raceronden, beduidend minder dan de eerdergenoemde topteams. Stella gaf toe dat het team op meer tijd op het circuit had gehoopt.

“Het waren drie bijzonder waardevolle dagen”, vervolgde hij. “We hebben veel data verzameld en beginnen te begrijpen hoe de nieuwe generatie auto’s zich daadwerkelijk op het circuit gedraagt. Natuurlijk hadden we graag meer ronden gereden, maar zelfs de problemen die ons de eerste twee dagen vertraagden, hebben ons geholpen de auto beter te leren kennen”, voegde hij eraan toe. “We wisten dat we, door de ontwikkelingsfase tot het uiterste te drijven, qua voorbereiding krap zouden zitten. Dankzij het werk op het circuit en in Woking hebben we echter vrijwel alle verloren tijd ingehaald. Het voelde soms alsof we een vliegtuig bouwden terwijl het al in de lucht was, maar het is ons gelukt”, besloot hij met een glimlach.

