Volgens oud-coureur en analist Martin Brundle kan de onderlinge strijd tussen Mercedes en McLaren dit seizoen flink op scherp komen te staan. Hij wijst daarbij op het recente succes van de papaja’s, die de afgelopen twee jaar het constructeurskampioenschap wisten te winnen en vorig seizoen ook de wereldtitel bij de coureurs binnensleepten met Lando Norris. McLaren is daarbij nog altijd een klantenteam van Mercedes, dat zelf gebrand is op een comeback aan de top.

Het succes van McLaren zal bij Mercedes niet onopgemerkt zijn gebleven, zeker nu het fabrieksteam in 2026 zelf weer wil meedingen naar nieuwe titels. Brundle schetste bij Sky Sports hoe dat intern kan voelen. “Kun je je voorstellen dat Toto (Wolff, red.) in een bestuursvergadering bij Mercedes zit en te horen krijgt dat McLaren, hun klantenteam, de afgelopen twee kampioenschappen heeft gewonnen?”, vroeg de Brit zich hardop af. “In 2025 domineerden ze het seizoen met bijna twee keer zoveel punten als de nummer twee. Ik denk niet dat Toto daar erg blij van wordt. Hij is enorm competitief en zal er alles aan doen om McLaren te verslaan.”

‘Kan behoorlijk heftig worden’

De Mercedes-krachtbron liet vorige week tijdens de shakedown in Barcelona in ieder geval een sterke indruk achter, met meer dan duizend probleemloze ronden verdeeld over Mercedes, McLaren en Alpine. Mede daardoor wordt het team van Toto Wolff door velen als favoriet bestempeld. Toch verwacht Brundle dat McLaren zich niet zomaar gewonnen zal geven. “Het uiterst competitieve Mercedes zal er alles aan doen om McLaren dit jaar te verslaan, en andersom geldt natuurlijk hetzelfde. Dat kan behoorlijk heftig worden.”

Volgens Brundle zorgen de reglementen er bovendien voor dat Mercedes geen kunstmatig voordeel kan creëren voor het fabrieksteam. “De regels maken het onmogelijk om een inferieur product aan klantenteams te leveren”, legde hij uit. “Dat is zeer strikt vastgelegd. McLaren had vooraf al vrijwel volledige kennis van de krachtbron, omdat die al maandenlang in de simulator wordt ontwikkeld en gebruikt.” Daarbij plaatst hij wel een kanttekening. “Ik weet zeker dat Mercedes McLaren alleen vertelt wat strikt noodzakelijk is, en het liefst zo laat mogelijk. Eerlijk gezegd zou ik in hun positie precies hetzelfde doen.”

