Oscar Piastri heeft zijn concurrenten alvast gewaarschuwd richting het nieuwe F1-seizoen. De McLaren-coureur stelt dat hij beter inzicht heeft gekregen in zijn eigen zwakke punten, na de late vormdip die bijdroeg aan het mislopen van de titel in 2025. De ervaringen die hij heeft opgedaan, moeten hem komend jaar helpen om opnieuw een gooi te doen naar het wereldkampioenschap.

Na de GP van Nederland in augustus leek Oscar Piastri nog af te stevenen op zijn eerste titel. Hij genoot een voorsprong van 34 punten op teamgenoot Lando Norris en zelfs 104 punten op Max Verstappen. Vanaf het raceweekend in Azerbeidzjan leek Piastri – die voorheen werd geprezen om zijn mentale weerbaarheid – echter te bezwijken onder de druk. Dat zorgde ervoor dat zowel Norris als Verstappen hem passeerden in het klassement. Uiteindelijk eindigde hij als derde in het kampioenschap, 11 punten achter de Nederlander en 13 punten achter zijn teamgenoot.

In aanloop naar het nieuwe seizoen denkt de Australiër beter te begrijpen waar het vorig jaar misging en hoe hij kan profiteren van de ingrijpende reglementswijzigingen. “Ik probeer gewoon beter te begrijpen hoe de auto aanvoelt”, reageerde Piastri na afloop van de eerste shakedown in Barcelona. “Het is zo’n grote verandering ten opzichte van wat we de afgelopen jaren – en tijdens mijn tijd in de Formule 1 – hebben gehad”, legde hij uit.

‘Die lessen neem ik mee’

Volgens de McLaren-coureur komt er veel op hem af met de nieuwe regels. “Er zijn veel dingen om te begrijpen; de nieuwe motoren, maar ook de filosofie van de auto is compleet anders”, lichtte hij toe. “Het gaat erom daaraan te wennen, aan hoe anders alles aanvoelt. Daarna is het zaak om dat zo snel mogelijk te doorgronden, zodat we de auto sneller én comfortabeler kunnen maken.”

Ondanks de tegenslagen in 2025 blijft het vertrouwen groot. “Het enthousiasme is groot”, vervolgde hij optimistisch. “Ik heb een goede eerste drie jaar in de Formule 1 gehad, maar dit is mijn eerste grote reglementswijziging, dus het wordt interessant om te zien waar we als team uitkomen. Ik heb het gevoel dat ik vorig jaar echt aan mezelf heb bewezen waartoe ik in staat ben, en ook waar ik nog aan moet werken. Die lessen kan ik meenemen naar het nieuwe tijdperk.”

