McLaren-teambaas Andrea Stella neemt de RB22 onder de loep. De aandacht van de Italiaan werd in Miami namelijk getrokken door de meegenomen upgrades van het team van Red Bull. Het was echter niet de veelbesproken ‘Macarena’-vleugel waar Stella zijn oog op liet vallen: ‘Als je kijkt naar het concept voor de sidepods van Red Bull, dan wijkt dat behoorlijk af’.

Red Bull baarde in Miami opzien door de introductie van hun eigen versie van de ‘Macarena’-vleugel. Ferrari reed al eerder met deze achtervleugel – die de bijnaam aan de draaiende beweging tijdens het openklappen heeft te danken – maar de Oostenrijkers gebruikten deze voor het eerst in Florida. De aandacht van McLaren-teambaas Andrea Stella werd echter door een hele andere upgrade aan de RB22 getrokken: de sidepods.

Sidepods

“Het is heel interessant. Als je kijkt naar het nieuwe concept voor de sidepods van Red Bull, dan wijkt dat behoorlijk af van het concept dat bijvoorbeeld Mercedes en Ferrari hebben gekozen. De stijl van McLaren is ook weer heel anders”, analyseert de Italiaanse teambaas tegenover de media. “Op een gegeven moment zal er een stabilisatie plaatsvinden, een convergentie, maar het lijkt erop dat we nog ver verwijderd zijn van die convergentie.”

Stella verwacht dat meerdere teams naar de sidepods aan de RB22 zullen kijken. “Ik denk dus dat er een proces zal plaatsvinden waarbij we naar elkaar kijken en dingen uitproberen”, vervolgt de teambaas. “Elk team zal zeker blijven testen en het concept van Red Bull onder de loep nemen om de voordelen ervan te ontdekken.”

