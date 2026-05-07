De opvallende redding van Max Verstappen tijdens de GP van Miami is enkele dagen later nog steeds onderwerp van gesprek. De voormalig kampioen verloor de controle in de tweede bocht terwijl hij zij aan zij reed met Charles Leclerc – een zeldzame fout, volgens Martin Brundle. De commentator was echter onder de indruk van hoe Verstappen het tijdsverlies wist te beperken met een knappe 360. Daarmee weerspreekt hij collega Montoya, die de actie afdeed als ‘puur geluk’.

“Op een kurkdroge baan zou de Ferrari van Charles Leclerc zij aan zij met Max Verstappen de eerste bocht zijn uitgekomen, ondanks dat polesitter Antonelli deze keer een redelijke start had”, aldus Brundle in een analyse voor Sky Sports. “Verstappen, die door Leclerc in bocht twee werd geknepen, gaf te veel gas en spinde – een ongebruikelijke fout. Niet voor niets verontschuldigde hij zich haastig bij het team via de boordradio.”

Briljante actie

Hoewel de Limburger ver terugviel, was Brundle onder de indruk van zijn redding. “Nog voordat hij aan die knappe inhaalrace begon, zagen we al hoe briljant hij was”, aldus de Brit. “Hij gebruikte behendig het gaspedaal, de remmen én het stuur om een volledige 360 te maken, waarna hij de auto keurig weer op de baan positioneerde en op de een of andere manier toch nog snelheid wist te behouden.”

“Ik kan je niet vertellen hoe moeilijk dat is in deze grote F1-auto’s vol brandstof, midden in de strijd”, prees Brundle de stuurmanskunst van Verstappen. “Dit minimaliseerde de kans op een aanrijding aanzienlijk en zorgde ervoor dat hij aan het einde van de ronde op de negende plaats lag.” Verstappen knokte zich vervolgens verder naar voren, geholpen door een vroege pitstop tijdens een safetycarsituatie. Niet iedereen is het overigens eens met de analyse van Brundle. Zo haalde Juan Pablo Montoya zich opnieuw de woede van Verstappen-fans op de hals door de actie af te doen als ‘puur geluk’.

