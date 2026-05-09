Oud-F1-coureur Mark Webber hoopt dat Max Verstappen er toch voor kiest om voorlopig in de Formule 1 te blijven. De tegenwoordige manager van Oscar Piastri ziet niet alleen hoe de Nederlander zorgt voor meer fans van de koningsklasse, maar alle coureurs van de huidige grid ook naar een hoger niveau tilt. ‘Je hebt iemand nodig die je als coureur slapeloze nachten bezorgt, en Verstappen heeft dat lange tijd gedaan’, aldus Webber.

Mark Webber was tussen 2002 en 2013 Formule 1-coureur, waaronder voor het team van Red Bull. Ondanks dat de Australiër tegenwoordig de manager is van McLaren-coureur Oscar Piastri houdt hij ook de situatie bij zijn oude werkgever nauwlettend in de gaten. De oud-F1-coureur spreekt zich uit over de toekomst van Max Verstappen, en wat het voor Red Bull en de Formule 1 in het algemeen zou betekenen als de Nederlander besluit te vertrekken.

LEES OOK: Verstappen verslaat ervaren GT500-coureur bij debuut in de regen

“Het spreekt voor zich dat Red Bull graag zou zien dat Max blijft,” vertelt Webber aan RN365. “Dat is heel eenvoudig te voorspellen. Maar als je ook naar de sport als geheel kijkt, is iemand als hij precies wat de sport nodig heeft. Mensen zetten de tv aan vanwege Max Verstappen, en Liberty weet dat. De teams weten dat. Hij is belangrijk.”

‘Belangrijk om Max in de F1 te houden’

Hoewel Verstappen volgens Webber het recht heeft verdiend om te kiezen waar hij zijn raceavonturen voortzet, “hij heeft inmiddels ook een enorme prijzenkast thuis”, zou de Australiër het jammer vinden als hij dat niet doet in de Formule 1. “Kort gezegd is het echt belangrijk dat we Max in de sport houden, want hij tilt alle coureurs in het veld naar een hoger niveau, en dat is waar de Formule 1 om draait. Je moet voortdurend naar een hoger niveau worden getild.”

“Het is net als Rafa (Nadal, red.) en Roger (Federer, red)”, trekt Webber de vergelijking met het tennis. “Als Rafa er niet is, tilt Roger je omhoog, en vice versa. Je hebt iemand nodig die je die als coureur slapeloze nachten bezorgt, en Verstappen heeft dat lange tijd gedaan. Persoonlijk, als je het over neutraliteit hebt, en natuurlijk ben ik bevooroordeeld ten gunste van Oscar, maar als ik neutraal ben wat de sport betreft, dan wil ik natuurlijk dat Max in de Formule 1 blijft.”

Lees hier alles over de GP Canada

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.