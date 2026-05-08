Max Verstappen vertelt over hoe de komst van zijn dochter Lily zijn kijk op het leven heeft veranderd. De Nederlandse coureur stelt andere prioriteiten sinds hij vader is geworden, en beschrijft zelfs zijn band met de jongste Verstappen: ‘Lily lijkt me erg leuk te vinden, dus dat is fijn’.

Max Verstappen is niet alleen een viervoudig wereldkampioen in de Formule 1, maar ook vader van dochtertje Lily. De Nederlandse coureur verwelkomde zijn dochtertje met partner Kelly Piquet in mei 2025. Tegenover het Amerikaanse People vertelt Verstappen hoe de gezinsuitbreiding een jaar geleden ook hem persoonlijk heeft veranderd.

LEES OOK: Verstappen verslaat ervaren GT500-coureur bij debuut in de regen

“Voor mij is het gewoon heel fijn om nu tijd samen door te kunnen brengen,” vertelde hij in de Red Bull Energy Station in Miami. “En bovendien: racen is leuk, het is geweldig, maar het is ook fijn om thuis te zijn.” Verstappen zei verder dat er sinds de geboorte van Lily “geen echte verrassingen” zijn geweest. “Ik vind het gewoon geweldig”, voegde hij eraan toe. “Ze (Lily, red) lijkt me erg leuk te vinden, dus dat is fijn. We brengen thuis veel tijd samen door, dus het is gewoon heel schattig.”

Andere prioriteiten

Hoewel het leven van de Red Bull-coureur tijdens het Formule 1-seizoen en met zijn bijkomende raceavonturen op de Nürburgring druk genoeg is, geeft hij ook prioriteit aan het samenzijn met zijn gezin. “Ik weet wat ik wil. Ik weet dat ik ook tijd voor mezelf wil nemen en nu probeer je natuurlijk, na een raceweekend, naar huis te gaan en daar waarschijnlijk iets meer prioriteit aan te geven dan vroeger,” zei Verstappen over hoe het vaderschap zijn kijk op het leven heeft veranderd.

Zijn vaderschap doet Verstappen ook nadenken over zijn eigen vader Jos Verstappen, en de weg die ze samen hebben afgelegd naar de Formule 1. Volgens de coureur is de autosport vanuit het perspectief van een ouder ‘waarschijnlijk nog zenuwslopender’. “Maar het is echt een gaaf verhaal dat we dat samen hebben kunnen doen”, zei Verstappen over de band met zijn vader. “Het is waarschijnlijk iets waar we ons hele leven aan zullen terugdenken en dat we zullen koesteren. Je geeft veel van je tijd op om je einddoel te bereiken, en natuurlijk hebben we dat samen kunnen bereiken.”

Lees hier alles over de GP Canada

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.