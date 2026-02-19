Het zit voor het team van Aston Martin niet mee tijdens de testdagen in Bahrein. Op de tweede woensdag op het Bahrain International Circuit veroorzaakte Lance Stroll na zijn spin al de eerste en enige rode vlag van de dag. Een etmaal later krijgt Fernando Alonso deze dubieuze eer. De problemen bij Aston Martin lijken hierdoor nog lang niet voorbij.

In tegenstelling tot zijn teamgenoot spinde Fernando Alonso niet op het Bahrain International Circuit. De Spanjaard moest wel een racesimulatie afbreken, toen zijn AMR26 ineens stil bleef staan. Alonso klom uit de auto, die vervolgens werd afgevoerd door de dienstdoende marshals.

LEES OOK: F1-tests Bahrein | De spin van Stroll en de snelste rondetijd van Russell

Het is niet de eerste keer deze tweede testweek dat Aston Martin een rode vlag veroorzaakt. Een etmaal eerder ondervond teamgenoot Lance Stroll nog een wielblokkering. Dit leidde voor de Canadees zelfs tot een spin en een uitstapje naar de grindbak. De eerste rode vlag van de tweede woensdag in Bahrein moest gezwaaid worden, terwijl de AMR26 wederom van de baan werd gehaald.

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.