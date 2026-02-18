De eerste testdag van de tweede week in Bahrein zit erop! George Russell reed de snelste tijd van de dag op het Bahrain International Circuit. Met een 1:33.459, was hij een honderdste sneller dan Oscar Piastri. De Brit reed tevens de meeste rondes van iedereen; maar liefst 76 keer kwam Russell over de start-finishlijn. Bij de teams van Aston Martin en Ferrari verliep de middag ondertussen een stuk minder vlekkeloos. Lance Stroll veroorzaakte de enige rode vlag van de dag nadat hij van de baan was gespind. Lewis Hamilton moest ondertussen lange tijd in de garage wachten, terwijl Ferrari aan de SF-26 sleutelde.
In tegenstelling tot de ochtendsessie stonden de Formule 1-teams aan het begin van de middagsessie niet te popelen om gelijk de baan op te gaan. Uiteindelijk was het wederom Haas die het bal opende, met Oliver Bearman nu achter het stuur van de VF-26. Niet veel later kwam ook Isack Hadjar het circuit oprijden. De Frans-Algerijnse coureur spendeerde het merendeel van de ochtendsessie nog in de garage, toen Red Bull te maken kreeg met een probleem aan het watersysteem van de RB22.
Stroll veroorzaakt eerste rode vlag
Al gauw volgden ook Oscar Piastri en Lewis Hamilton, die in de middagsessie de auto respectievelijk van teamgenoten Lando Norris en Charles Leclerc hadden overgenomen. Aan de snelle tijden van hun twee teamgenoten kwamen Piastri en Hamilton echter niet gelijk. De lock-ups van de ochtend hielden ook in de middaguren op het Bahrain International Circuit aan, en zowel George Russell als Lance Stroll ondervonden een wielblokkering. Voor Stroll leidde het zelfs tot een spin en een uitstapje naar de grindbak. De eerste rode vlag van de dag moest gezwaaid worden, terwijl de AMR26 van de baan werd gehaald.
Tien minuten na de spin van Stroll werd de sessie alweer hervat. Carlos Sainz, Isack Hadjar en Oscar Piastri waren de eerste coureurs weer terug op het circuit, terwijl het nog altijd wachten was op Valtteri Bottas in de Cadillac. Tegen het einde van tweede uur kwam de Fin alsnog het circuit op. Piastri stootte ondertussen Charles Leclerc van de top van de tijdenlijst. De Australiër dook met een 1:33.469 bijna drie tienden onder de tijd van de Monegask. Bij Ferrari waren er echter grotere zorgen over de SF-26 zelf. De garage van Lewis Hamilton werd afgeschermd, terwijl de Scuderia druk bezig waren aan de bolide.
Aston Martin en Ferrari terug op de baan
Aston Martin lukte het tegen het einde van het derde uur van de middagsessie om Lance Stroll weer een gerepareerde AMR26 de baan op te sturen. In het laatste uur kon ook Lewis Hamilton weer het circuit oprijden, na negentig minuten in de garage. George Russell dook ondertussen onder de snelste tijd van Piastri, en reed een 1:33.459. De Brit was zo een honderdste sneller dan de Australiër. Russell reed ook de meest rondes van de middagsessie: maar liefst 76 kwam de Mercedes-coureur over de start-finishlijn. De sessie eindigde met, zoals de FIA al eerder had aangekondigd, het testen van een aangepaste startprocedure. Aangezien alle coureurs meededen aan deze procedure, leverde dat ook gelijk wat race-actie op de baan op.
|Coureurs
|Tijd
|Aantal rondes
|George Russell
|1:33.459
|76
|Oscar Piastri
|+0.010
|70
|Charles Leclerc
|+0.280
|70
|Lando Norris
|+0.593
|54
|Andrea Kimi Antonelli
|+0.699
|69
|Isack Hadjar
|+0.801
|66
|Lewis Hamilton
|+0.840
|44
|Carlos Sainz
|+1.654
|55
|Franco Colapinto
|+1.795
|60
|Gabriel Bortoleto
|+1.804
|71
|Alex Albon
|+2.231
|55
|Liam Lawson
|+2.294
|61
|Oliver Bearman
|+2.319
|42
|Pierre Gasly
|+2.439
|61
|Lance Stroll
|+2.515
|26
|Esteban Ocon
|+2.959
|65
|Fernando Alonso
|+3.077
|28
|Nico Hülkenberg
|+3.282
|49
|Arvid Lindblad
|+3.310
|75
|Valtteri Bottas
|+3.339
|35
|Sergio Pérez
|+4.732
|24
De uitslag van de hele woensdag in Bahrein na de middagsessie
Bekijk hier de F1-kalender voor 2026
De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.