De eerste testdag van de tweede week in Bahrein zit erop! George Russell reed de snelste tijd van de dag op het Bahrain International Circuit. Met een 1:33.459, was hij een honderdste sneller dan Oscar Piastri. De Brit reed tevens de meeste rondes van iedereen; maar liefst 76 keer kwam Russell over de start-finishlijn. Bij de teams van Aston Martin en Ferrari verliep de middag ondertussen een stuk minder vlekkeloos. Lance Stroll veroorzaakte de enige rode vlag van de dag nadat hij van de baan was gespind. Lewis Hamilton moest ondertussen lange tijd in de garage wachten, terwijl Ferrari aan de SF-26 sleutelde.

In tegenstelling tot de ochtendsessie stonden de Formule 1-teams aan het begin van de middagsessie niet te popelen om gelijk de baan op te gaan. Uiteindelijk was het wederom Haas die het bal opende, met Oliver Bearman nu achter het stuur van de VF-26. Niet veel later kwam ook Isack Hadjar het circuit oprijden. De Frans-Algerijnse coureur spendeerde het merendeel van de ochtendsessie nog in de garage, toen Red Bull te maken kreeg met een probleem aan het watersysteem van de RB22.

Stroll veroorzaakt eerste rode vlag

Al gauw volgden ook Oscar Piastri en Lewis Hamilton, die in de middagsessie de auto respectievelijk van teamgenoten Lando Norris en Charles Leclerc hadden overgenomen. Aan de snelle tijden van hun twee teamgenoten kwamen Piastri en Hamilton echter niet gelijk. De lock-ups van de ochtend hielden ook in de middaguren op het Bahrain International Circuit aan, en zowel George Russell als Lance Stroll ondervonden een wielblokkering. Voor Stroll leidde het zelfs tot een spin en een uitstapje naar de grindbak. De eerste rode vlag van de dag moest gezwaaid worden, terwijl de AMR26 van de baan werd gehaald.

Tien minuten na de spin van Stroll werd de sessie alweer hervat. Carlos Sainz, Isack Hadjar en Oscar Piastri waren de eerste coureurs weer terug op het circuit, terwijl het nog altijd wachten was op Valtteri Bottas in de Cadillac. Tegen het einde van tweede uur kwam de Fin alsnog het circuit op. Piastri stootte ondertussen Charles Leclerc van de top van de tijdenlijst. De Australiër dook met een 1:33.469 bijna drie tienden onder de tijd van de Monegask. Bij Ferrari waren er echter grotere zorgen over de SF-26 zelf. De garage van Lewis Hamilton werd afgeschermd, terwijl de Scuderia druk bezig waren aan de bolide.

Aston Martin en Ferrari terug op de baan

Aston Martin lukte het tegen het einde van het derde uur van de middagsessie om Lance Stroll weer een gerepareerde AMR26 de baan op te sturen. In het laatste uur kon ook Lewis Hamilton weer het circuit oprijden, na negentig minuten in de garage. George Russell dook ondertussen onder de snelste tijd van Piastri, en reed een 1:33.459. De Brit was zo een honderdste sneller dan de Australiër. Russell reed ook de meest rondes van de middagsessie: maar liefst 76 kwam de Mercedes-coureur over de start-finishlijn. De sessie eindigde met, zoals de FIA al eerder had aangekondigd, het testen van een aangepaste startprocedure. Aangezien alle coureurs meededen aan deze procedure, leverde dat ook gelijk wat race-actie op de baan op.

Coureurs Tijd Aantal rondes George Russell 1:33.459 76 Oscar Piastri +0.010 70 Charles Leclerc +0.280 70 Lando Norris +0.593 54 Andrea Kimi Antonelli +0.699 69 Isack Hadjar +0.801 66 Lewis Hamilton +0.840 44 Carlos Sainz +1.654 55 Franco Colapinto +1.795 60 Gabriel Bortoleto +1.804 71 Alex Albon +2.231 55 Liam Lawson +2.294 61 Oliver Bearman +2.319 42 Pierre Gasly +2.439 61 Lance Stroll +2.515 26 Esteban Ocon +2.959 65 Fernando Alonso +3.077 28 Nico Hülkenberg +3.282 49 Arvid Lindblad +3.310 75 Valtteri Bottas +3.339 35 Sergio Pérez +4.732 24

De uitslag van de hele woensdag in Bahrein na de middagsessie

