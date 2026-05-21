Ook na zijn succesvolle uitstap naar de GT-racerij blijft Max Verstappen nog wel even actief in de Formule 1. “Absoluut”, klonk het als antwoord op de vraag of de aanpassingen aan de nieuwe regels de kans vergroten dat hij ‘gewoon’ in de F1 actief is volgend seizoen.

Verstappen heeft dit jaar nooit gezegd de sport te zullen verlaten, maar wel was hij duidelijk in zijn oordeel over de nieuwe regels voor dit seizoen. Het pure racen verdween, het inhalen was kunstmatig. Die kritiek werd overigens door bijna alle coureurs gedeeld, alleen sprak de viervoudig wereldkampioen het al vanaf de eerste race uit.

De 50-50 verdeling tussen het elektrische vermogen en de verbrandingsmotor wordt door FIA en F1 voor 2027 echter definitief aangepast naar 60-40, zo bleek na de race in Miami. Die aanpassing gaat helpen om de Nederlander in de F1 te laten blijven, zo bleek donderdag tijdens het persmoment voor de Canadese Grand Prix.

“Dit is een stap in de juiste richting”, aldus Verstappen, over het besluit dat voorligt. “Het is ook het minimale waar ik op hoopte. Ik denk ook dat het een goede zet is, het is wat de sport nodig heeft.”

Hij vervolgt: “Ik wil gewoon dat de Formule 1 een goed product is. En deze veranderingen zullen ervoor zorgen dat het product verbetert. Het gaat mij er niet om of ik een goede of slechte auto heb, het gaat me om het product. Dat heb ik altijd gezegd. En ik denk dat de amusementswaarde zal toenemen.”

