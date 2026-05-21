Max Verstappen krijgt mogelijk de kans om zich te revancheren tijdens de eerstvolgende editie van de 24 uur van de Nürburgring. Bronnen vanuit de paddock in Montréal melden dat er ook volgend jaar geen Grands Prix worden gepland tijdens het weekend van de etmaalrace. Het team van Verstappen had afgelopen weekend lange tijd zicht op de eindoverwinning, maar viel uit door technisch malheur.

De deelname van Max Verstappen aan de voorbije 24 uur van de Nürburgring zette de endurance-klassieker volledig op stelten. Bezoekers- én kijkcijferrecords werden verbroken. Daarbij ontving de viervoudig F1-kampioen niets dan lof van zijn concullega’s, die stuk voor stuk dankbaar waren dat hij de GT3-racerij op deze manier op de kaart zette. Door zijn aanwezigheid stonden niet alleen de 24-uursrace, maar ook de deelnemers en de bredere GT3-sport volop in de schijnwerpers.

Uitvalbeurt

Een goed resultaat bleef uiteindelijk echter uit. Verstappen en consorten reden lange tijd aan de leiding en leken tegen het slot van de race af te stevenen op de eindzege. De Red Bull-coureur had daarin een doorslaggevende rol gespeeld; tijdens zijn stints liet hij meerdere fraaie inhaalacties zien. Met nog drie uur op de klok sloeg het noodlot echter toe. Door een kapotte aandrijfas moest teamgenoot Daniel Juncadella de Mercedes-AMG GT3 terug naar de pitstraat loodsen – niet veel later was de uitvalbeurt een feit.

Verstappen heeft op sociale media al laten doorschemeren dat hij zich volgend jaar wil revancheren. “We komen terug”, reageerde hij op een bericht van teamgenoot Jules Gounon. Nog vóór de uitvalbeurt verklaarde Verstappen in de live-uitzending van de race dat hij vaker wil deelnemen, ‘mits zijn agenda dat toestaat’. Wat dat betreft heeft hij mogelijk geluk. Hoewel nog onbekend is hoe de F1-kalender voor 2027 eruit komt te zien, meldt De Telegraaf dat er geen Grands Prix gepland staan in het weekend van 29 en 30 mei. Dan staat de 55e editie van de 24 uur van de Nürburgring op het programma.

