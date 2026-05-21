Max Verstappen kroop afgelopen weekend achter het stuur tijdens de 24 uur van de Nürburgring. Vanuit P10 vocht hij zich in razend tempo naar voren, bocht voor bocht, tot hij aan de leiding lag. Spectaculair, maar nam hij niet te veel risico? Jeroen Bleekemolen zag het van dichtbij. “Ja, hij nam echt risico’s, maar het ging niet fout”, zegt de Nürburgring-winnaar in de nieuwste aflevering van Formule 1 Paddockpraat.

Tegelijk weet Bleekemolen dat een aanvalsrit op de Nordschleife nooit risicovrij is. “Kijk naar de uitvalbeurt van een topper als Estre. Hij kon er niks aan doen. Hij rijdt ergens een bocht in en er ligt olie. Dat kan iedereen overkomen. Of neem die Dacia die in één keer linksaf gaat waar jij rechts gaat.”

Bleekemolen gelooft dat Verstappen op de lange termijn een gevreesde kracht zou zijn op dit circuit. “Ik denk wel dat als hij tien keer deze wedstrijd rijdt, hij hem echt vaak wint. Nu had hij hem absoluut kunnen winnen.” Maar die kansen kennen ook hun keerzijde. “Als je zo op de limiet rijdt, dan gaat het ook af en toe fout.”

Hoor de volledige analyse van Jeroen Bleekemolen in de nieuwe aflevering van Formule 1 Paddockpraat. Luister de gehele podcast hier op de website of via jouw favoriete podcastplatform zoals Spotify of Apple Podcasts. Of bekijk de video van deze aflevering op YouTube. Vergeet je daar ook niet te abonneren en dan mis je voortaan geen enkele aflevering meer!

Luister hier naar Formule 1 Paddockpraat: