Valtteri Bottas is niet verbaasd over het succes van Kimi Antonelli. Sterker nog, de Fin heeft er een aandeel in doordat hij vorig jaar als reservecoureur bij Mercedes de Italiaan met advies bijstond. “Het komt door mij, ik claim Kimi’s succes”, grapt Bottas in Montreal dan ook.

Drie overwinningen, drie pole positions en leider in de WK-stand: Antonelli was in de eerste vier weekenden van dit seizoen de absolute smaakmaker. En dat pas in zijn tweede jaar in Formule 1. “Ik dacht vanaf het eerst moment al dat hij dit zou kunnen”, aldus Bottas.

De huidige Cadillac-coureur zag van dichtbij hoe de jonge Italiaan zich vorig jaar bij Mercedes al razendsnel ontwikkelde in zijn debuutseizoen. “Hij zette grote stappen, maakte een ongekende groei door. Al snel was hij op zijn gemak in de auto en ook binnen het team. Zijn vertrouwen werd groter en zijn technische feedback steeds beter.”

Bottas vervolgt: “Mijn laatste advies aan hem was: blijf doen wat je deed. En dat heeft hij gedaan. Het verrast me dus niet hoe hij presteert en ik ben heel trots op Kimi.”

