Max Verstappen is nog zeker niet klaar met zijn avonturen op de Nürburgring Nordschleife. De Nederlander reed afgelopen weekend zijn allereerste etmaalrace op het beruchte Duitse circuit. Door een kapotte aandrijfas liep Verstappen in de laatste uren van de race de overwinning mis, waardoor hij zeker het gevoel heeft dat er nog ‘onafgemaakte zaken’ zijn: ‘Ik wil die race nog zeker winnen’.

Lange tijd had Max Verstappen, samen met zijn team, op de Nürburgring Nordschleife de zege in het vizier, totdat drie uur voor het einde van de race het noodlot toesloeg. Door een kapotte aandrijfas viel de #3 Mercedes-AMG GT3 van de Nederlandse wereldkampioen uit, net nadat teamgenoot Daniel Juncadella achter het stuur was gekropen.

Toch genoot Verstappen vooral van zijn avontuur op de Nordschleife, zo vertelt hij wederom in Canada. “Over het algemeen was het gewoon een geweldig weekend en ik heb er enorm van genoten”, zegt de Nederlandse wereldkampioen. “Het was natuurlijk mijn eerste grote endurancerace, en alles verliep echt heel goed. De auto was in goede conditie, ik denk dat we het heel goed hebben uitgevoerd.”

“Helaas blijft het uiteindelijk een mechanische sport, en we hadden pech”, vervolgt Verstappen. “Dat heeft ons natuurlijk de overwinning gekost, omdat we tot dat moment alles onder controle hadden. Maar de hele ervaring – rijden in de regen, de wisselende omstandigheden, de auto delen met mijn teamgenoten – was iets waar ik echt van heb genoten.”

Terug naar de Nürburgring

Daarnaast is het Nürburgring-boek nog zeker niet uit voor de wereldkampioen. “Ik heb natuurlijk wel het gevoel dat er nog iets onafgemaakt is. Ik wil de race (op de Nürburgring, red.) winnen, dus ik wil graag terugkeren. Maar de F1-kalender moet dat natuurlijk wel toelaten. Het is zeker een race die ik vaker wil rijden.”

