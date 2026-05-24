De GP van Canada belooft nu al een interessant schouwspel te worden. Alles wijst erop dat er tijdens de race wat druppels zullen vallen in Montréal. Zaterdag gaf de FIA al een officiële weerwaarschuwing af. Menig coureur houdt zijn hart vast; de nieuwe auto’s voor 2026 kregen de afgelopen maanden veel kritiek te verduren, maar in de regen zijn ze mogelijk nog minder voorspelbaar. Red Bull-teambaas Laurent Mekies rekent derhalve op een radiostorm.

Op zaterdag werd de Fransman al gevraagd naar zijn voorspellingen voor de Grand Prix. Ook hij gaat ervan uit dat Max Verstappen en consorten het niet droog zullen houden. “Wat er ook gaat gebeuren, het zal voor iedereen een enorme leerervaring zijn”, liet Mekies weten. “Je zult veel vermakelijke gesprekken op de radio horen, want het is voor iedereen nieuw”, grijnsde hij. Tijdens de sprintrace op zaterdag waren er al genoeg smeuïge radioberichten te horen in het gevecht tussen de beide Mercedes-coureurs.

LEES OOK: Coureurs beducht voor ‘afvalrace’ in Canada: ‘Regenbanden zijn niet geweldig’

“Het wordt zwaar”, vervolgde Mekies op serieuze toon. “Het draait om de combinatie van grip en vermogen, of juist geen grip maar wel vermogen. Het wordt heel moeilijk, maar vroeg of laat moeten we met deze auto’s in de regen racen, en dat zal spannend zijn om te zien.” Meerdere coureurs uitten hun zorgen over hoe een eventuele regenrace zal uitpakken. “Er gaan waarschijnlijk behoorlijk wat problemen ontstaan, door het hele veld”, waarschuwde Oscar Piastri. Max Verstappen deed ook een duit in het zakje. “Het kan zomaar eens gevaarlijk worden, want als de banden te koud zijn, is het alsof je op ijs rijdt”, aldus de viervoudig wereldkampioen.

Lees hier alles over de GP Canada

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.