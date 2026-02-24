Het team van Aston Martin sloeg een flinke flater tijdens de afgelopen testweek in Bahrein. Na technische problemen met de nieuwe Honda-motor moest het zich op de slotdag beperken tot korte runs. De problemen waren dusdanig ernstig dat de Britten na zes(!) ronden de handdoek in de ring gooiden en hun testprogramma voortijdig beëindigden. Tijdens een vergadering met de F1-commissie zou teambaas Adrian Newey de ernst van de situatie hebben onderstreept.

Op basis van de testresultaten staat Aston Martin er in aanloop naar 2026 mogelijk slechter voor dan wie dan ook. Het team verscheen later bij de shakedown in Barcelona en reed het minste aantal kilometers tijdens de testdagen in Bahrein. Coureurs Fernando Alonso en Lance Stroll werden geplaagd door problemen met de aandrijflijn; extra wrang voor de Spanjaard, die in zijn tweede periode bij McLaren al kampte met een gebrekkige Honda-motor.

Naar verluidt vormt vooral de toegenomen elektrificatie het grootste struikelblok voor de Japanse motorleverancier. Tijdens de bijeenkomst met de F1-commissie zou Newey, die zijn radicale AMR26-ontwerp slechts beperkt kon testen, de technische mankementen hebben toegelicht. De auto’s vertrouwen in 2026 meer dan ooit op teruggewonnen energie. Volgens de Brit kan de Honda-krachtbron echter niet eens de ondergrens van 250 kW genereren, laat staan het maximum van 350 kW, zo meldt BBC Sport.

107-procentregel

Boze tongen fluisteren inmiddels dat het onzeker is of Aston Martin aan de openingsronde in Melbourne kan deelnemen. Op basis van de laatste testdag is dat geen ondenkbaar scenario. Bovendien moet het team rekening houden met de 107-procentregel, die nog altijd van kracht is. Die bepaalt dat coureurs een rondetijd moeten neerzetten binnen 107 procent van de snelste tijd in Q1 en is bedoeld om veiligheid en competitiviteit te waarborgen.

De vraag is of Aston Martin en Honda deze problemen vóór de Australische GP te boven kunnen komen. Vooralsnog maken de beperkte testmeters het lastig om een definitief oordeel te vellen. Dat de AMR26 in de bochten tekortkwam, staat echter buiten kijf: volgens Lance Stroll verloor hij daar vier à vijf seconden. De eerste sessies in Melbourne zullen uitwijzen of Aston Martin het tij kan keren.

