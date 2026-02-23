Voormalig IndyCar-coureur Colton Herta maakt dit jaar zijn debuut in de Formule 2. De 25-jarige Amerikaan verbond zich vorig jaar aan het nieuwe Cadillac-team, maar werd niet direct opgenomen in de line-up. In plaats daarvan werd hij doorverwezen naar de Formule 2, waar hij eerst zijn sporen kan verdienen op de Europese circuits. Cadillac stelt realistische doelen en hoopt op een klassering in de top tien, maar Herta zelf mikt meteen op de hoofdprijs.

Toen bekend werd dat Cadillac zou toetreden tot de Formule 1, koos het team voor een stevige Amerikaanse inbreng. De verschillende kopstukken spraken bovendien over een line-up met ten minste één Amerikaanse coureur. De naam van Herta viel meermaals, maar uiteindelijk richtten CEO Dan Towriss en teambaas Graeme Lowdon hun vizier op F1-ervaring. Routiniers Sergio Pérez en Valtteri Bottas – samen goed voor ruim vijfhonderd Grands Prix en zeventien overwinningen – kregen beiden een contract aangeboden.

Herta moest genoegen nemen met een reserverol, maar nam desalniettemin afscheid van de IndyCar. In 2026 debuteert hij met Hitech GP in de Formule 2 om zich klaar te stomen voor de koningsklasse. Cadillac stelt duidelijke verwachtingen: “Eigenlijk verwacht ik dat Colton in de Formule 2 in de top tien eindigt”, verklaarde Towriss tegenover Motorsport-Total. “Het gaat er vooral om dat hij de circuits en banden leert kennen en zich verder ontwikkelt richting de Formule 1. Hij zal veel tijd doorbrengen in de simulator en vrije trainingen rijden; het draait om veel meer dan alleen zijn F2-resultaten. We kijken naar het totaalplaatje om te beoordelen of hij er klaar voor is.”

‘Doe mee om te winnen’

Herta is echter niet gediend van halve maatregelen. Gevraagd naar de uitspraken van Towriss liet hij weten dat hij mikt op de Formule 2-titel. “In alles waar ik aan meedoe, wil ik competitief zijn en sterk presteren”, reageerde hij strijdlustig. “Als het doel niet is om te winnen, zie ik niet in waarom je het zou doen. Dat is mijn mentaliteit. Of het nu realistisch is of niet, dat weet ik niet; de tijd zal het leren. Maar volgens mij is hopen op een kwalificatie binnen de top 15 niet de juiste aanpak. Ik wil zo snel mogelijk zijn, sessies aanvoeren, polepositions pakken en races winnen. We zien vanzelf wel hoe moeilijk dat wordt.”

De eerste F2-testdagen in Barcelona stemden optimistisch. Gedurende drie testdagen eindigde hij steevast in de top tien, met een vierde plaats op de slotdag als uitschieter. Herta beschikt uiteraard over de nodige IndyCar-ervaring – hij schreef al negen races op zijn naam – maar relativeert het voordeel daarvan. “Het voordeel is niet zo groot als mensen denken”, vervolgde hij. “In dit stadium van je carrière, of je nu 18 of 25 bent, ben je vrijwel volledig ontwikkeld. Je kunt gaandeweg nog kleine details bijschaven, maar qua pure snelheid zit je al dicht bij je maximale potentieel. Al is het natuurlijk prettig om die ervaring mee te nemen.”

