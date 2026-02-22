Het nieuwe F1-team van Cadillac heeft zijn eerste vuurdoop in Bahrein doorstaan. Zonder enige ervaring werkte de Amerikaanse renstal een intens testprogramma af. Cadillac bleef realistisch over het debuutseizoen en legde de nadruk op betrouwbaarheid, het finetunen van procedures en het verzamelen van data richting de eerste race in Melbourne. Qua rondetijden bevond het team zich veelal in de achterhoede, maar in Bahrein draaide alles om het maken van kilometers.

Teambaas Graeme Lowdon sprak na afloop van een geslaagde generale repetitie. “We hebben hier in Bahrein twee zeer productieve weken achter de rug”, liet hij weten middels een persbericht. “Een paar kleine probleempjes hier en daar, zoals bij elk Formule 1-team, maar over het algemeen kunnen we tevreden zijn met de vooruitgang die we hebben geboekt. We beschikken over een solide basispakket dat ons een goede uitgangspositie geeft voor onze eerste race in Melbourne. Het is een enorme prestatie om te staan waar we nu staan, en ik ben trots op iedereen binnen het team voor het harde werk.”

Tijdens de testdagen richtte Cadillac zich vooral op longruns en systeemchecks, waarbij het aantal probleemloze ronden richting de slotdagen zichtbaar toenam.

Coureurs staan te popelen

Voor Sergio Pérez betekende de test zijn eerste serieuze kilometers in dienst van het nieuwe team. “Ik heb echt genoten van deze testperiode”, liet hij weten. “De sfeer in het team is geweldig. We gaan de goede kant op, beschikken over een uitgebalanceerde auto en konden veel kilometers maken. Met elke ronde leren we meer; nu gaat het erom de prestaties verder aan te scherpen. Er is altijd werk aan de winkel, maar gezien de korte voorbereidingstijd richting Melbourne ben ik tevreden. Ik kan niet wachten om weer in racemodus de baan op te gaan.”

LEES OOK: McLaren-teambaas Andrea Stella concludeert: ‘Ferrari en Mercedes maken de dienst uit’

Ook Valtteri Bottas benadrukte het belang van de afgewerkte kilometers en de samenwerking binnen Cadillac. “Vandaag hebben we de testperiode afgesloten na twee productieve weken in Bahrein”, vulde hij aan. “We hebben onze tijd op het circuit optimaal benut om de auto beter te leren kennen, onze samenwerking te verfijnen en de aandachtspunten voor het komende seizoen in kaart te brengen. In aanloop naar de eerste race voor Cadillac is het zaak dat we de data grondig analyseren. Alles wat we tot nu toe hebben gedaan, stond in het teken van ons debuut. We kunnen niet wachten om eindelijk te gaan racen.”

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.