Valtteri Bottas kende een enerverend raceweekend in Miami. De Fin ontdekte op de zaterdagochtend – vlak voordat de sprintrace op het Miami International Autodrome werd verreden – dat zijn Cadillac, met zijn paddockpas er nog in, was gestolen. Een dag later werd de auto weer gevonden, en raakte zelfs de FBI bij de diefstal betrokken: ‘Dat is me nog nooit in mijn leven overkomen’, vertelt Bottas.

Valterri Bottas heeft een bewogen Grand Prix-weekend in Miami achter de rug. Hoewel de Fin niet verder kwam dan de achttiende plaats tijdens het hoofdevenement op zondag, was het een etmaal eerder nog een hele race om op tijd op het circuit te arriveren. Zijn auto voor het weekend, een Cadillac Escalade, was op zaterdagochtend gestolen bij zijn Airbnb in Fort Lauderdale.

LEES OOK: Domenicali: ‘Vergelijking Kimi Antonelli met F1-grootheden is respectloos en oneerlijk’

“Dus vrijdag kwamen we zoals gewoonlijk terug, reden met onze auto de oprit op, aten snel wat en gingen vroeg naar bed. De autosleutels liggen in huis. De auto is op slot”, steekt Bottas van wal in zijn What’s Next?-podcast. “Ik kon het niet geloven. Ik ging (zaterdag, red.) naar buiten en opende de deur. De Escalade was verdwenen. De sleutels liggen nog steeds binnen, op tafel. Ik dacht: ‘Hoe kan onze auto nu gestolen zijn vanaf de oprit van onze Airbnb?’ Gelukkig stuurden ze een andere Escalade die ons naar het circuit bracht, en toen dacht ik: ‘O jee, mijn paddockpas lag in de auto’. Ik had geen paddockpas.”

FBI

De Finse coureur kon alsnog de sprint en kwalificatiesessie op de zaterdag in Miami rijden. De volgende dag werd zijn Escalade weer teruggevonden. “De auto werd achtergelaten aangetroffen”, onthult Bottas, die ook bevestigt dat de FBI erbij betrokken raakte. Volgens de Cadillac-coureur was de auto namelijk gevonden in ‘een gebied met veel criminaliteit’. “Dus de politie en de FBI raakten alleen om deze reden bij de zaak betrokken.”

“Blijkbaar hebben ze waarschijnlijk met de auto een misdaad gepleegd en hebben ze hem daarna achtergelaten”, concludeert Bottas. “Dus volgens mij was het vast een vluchtauto of zo. Het is jammer dat we de auto kwijt zijn, maar het is wel best gaaf. Dat is me nog nooit in mijn leven overkomen.”

Lees hier alles over de GP Canada

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.