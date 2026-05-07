Formule 1-CEO Stefano Domenicali bestempelt de afgelopen GP Miami als een ‘werkelijke prachtige Grand Prix’. De eerste Amerikaanse raceweekend van het seizoen was tevens ook de eerste race sinds de invoering van de regelwijzigingen. Hoewel sommige coureurs – zoals Max Verstappen – de aanpassingen nog niet ver genoeg vinden gaan, is Domenicali wel tevreden: ‘De races zijn echt spannend’.

De GP Miami was het eerste raceweekend sinds de invoering van F1-regelwijzigingen afgelopen april. De aanpassingen aan de reglementen moest er onder meer voor zorgen dat coureurs tijdens kwalificatiesessies weer meer gas konden geven. Max Verstappen was echter nog niet tevreden over de regelwijzigingen: “Als je in bepaalde bochten meer gas geeft, dan is het nog steeds zo dat het toch afremt op het rechte stuk”, legde hij uit aan de in Miami aanwezige media.

Formule 1-CEO Stefano Domenicali genoot wel van het racen op de Miami International Autodrome. “In een heel bijzonder weekend, vanwege het trieste overlijden van Alex Zanardi, was het een werkelijk prachtige Grand Prix”, vertelt de Italiaan aan Sky Sports. “De mensen hier in Amerika beginnen te begrijpen waar de Formule 1 echt om draait. Er is een belangstelling die de omvang van onze sport laat zien, een sport die altijd vooruitkijkt. Daar ben ik erg blij mee.”

‘Races zijn echt spannend’

Domenicali is ook trots op hoe de Formule 1 vooruit blijft kijken en de autosport zich blijft ontwikkelen, ondanks de kritiek op de nieuwe regels eerder dit seizoen: “We zijn veerkrachtig. In het begin heeft iedereen er iets over te zeggen, maar uiteindelijk is er altijd iemand die de conclusie moet trekken”, vervolgt hij. “Natuurlijk is er voortdurende evolutie, maar dat is altijd al een onderdeel geweest van de Formule 1. Samen met alle partijen die betrokken zijn bij het vormgeven van de regels, proberen we rekening te houden met veranderende trends en ontwikkelingen, maar op dit moment richten we ons op het feit dat de races echt spannend zijn.”

