Laurens van Hoepen is op dramatische wijze uitgevallen in de hoofdrace van de Formule 2 in Canada. De Nederlandse coureur vertrok vanaf poleposition, maar zag zijn sterke uitgangspositie in rook opgaan na een harde crash in de beruchte Wall of Champions, nog voordat de vijfde ronde goed en wel was voltooid. Van Hoepen bezet nog steeds de vijfde plaats in het WK, mede dankzij een aantal sterke optredens tijdens de openingsraces van het seizoen.

Van Hoepen begon de race met de beste papieren, maar kreeg al vroeg te maken met onderstuur. In de vijfde ronde kostte hem dat zijn race; de Trident-coureur schoof hard de Wall of Champions in, waarbij zijn auto zodanig zwaar beschadigd raakte dat verder rijden onmogelijk was. Het betekende een pijnlijke nulscore voor de Wassenaarder, die onlangs nog mocht testen met een F1-auto van Williams.

Vanaf de start stond Van Hoepen onder druk van Red Bull-junior Nikola Tsolov, die even de leiding overnam voordat de Nederlander die knap heroverde. Uiteindelijk ging Martinius Stenshorne er met de overwinning vandoor; Rodin Motorsport-teamgenoot Alexander Dunne volgde op de tweede plaats. Voor de Noor was het zijn eerste overwinning in de Formule 2. Kampioenschapsleider Gabriele Minì completeerde het podium op de derde plaats.

