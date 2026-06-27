Britse Formule 2-coureur John Bennett heeft zijn eerste zege in de opstapklasse behaald. Tijdens de sprintrace op Oostenrijk verloor de teamgenoot van de Nederlandse Laurens van Hoepen nog de leiding in de race, maar kon deze na een spannend gevecht met Sebastian Montoya in de laatste ronde terugpakken. Van Hoepen eindigde na een teleurstellende sprint op plek vijftien.

Laurens van Hoepen startte de sprintrace vanaf de zestiende plaats. De verkorte race in de opstapklasse begon meteen met een kettingbotsing in de eerste ronde. Nadat John Bennett al gauw de leiding in de verkorte sessie in handen had gekregen, werd Inthraphuvasak aangereden door Câmara en ontstond een de botsing. Van Hoepen werd echter in zijn opmars naar de elfde plaats niet gehinderd.

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Na het einde van de Safety Car-periode lag Van Hoepen op plek elf, al verloor hij weer twee plaatsen in de vijfde ronde. Terwijl de Nederlandse coureur vast leek te zitten in het middenveld, barstte vooraan het veld een gevecht uit tussen Bennett en Sebastian Montoya. De Colombiaans-Amerikaans coureur verschalkte Bennett in bocht vier. De verdere sprint werd nog geplaagd door uitvalbeurten, wat Van Hoepen nog een plaatsje winst opleverde.

Van Hoepen vijftiende

Tegen het einde van de race was de Nederlandse coureur echter door zijn banden heen, en zakte hij terug naar plek vijftien. Bij Van Hoepens teamgenoot Bennett ging het ondertussen meer voor de wind: de Brit haalde in de laatste ronde Montoya in voor de winst. Het is de eerste Formule 2-zege voor Bennett. Van Hoepen reed als vijftiende over de finishlijn.

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