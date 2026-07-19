Laurens van Hoepen startte de Formule 2-race op Spa-Francorchamps vanaf de zestiende plaats. De Nederlandse coureur kende een succesvolle start, maar in ronde negen ging het mis: Van Hoepen schoof van de baan, klapte in de muur, waarna zijn Trident-bolide vlam vatte. Gelukkig bleef de coureur ongedeerd.

Laurens van Hoepen was bezig met een opmars op het moment dat het misging. De Nederlandse Formule 2-coureur kwam op de kerbstones terecht en verloor de controle over zijn bolide. Van Hoepen klapte vervolgens tegen de barrières, waarna zijn auto weer terug op het asfalt terechtkwam en vlam vatte. Gelukkig kon de coureur op tijd ontsnappen en bleef hij ongedeerd. De Formule 2-race werd vervolgens stilgelegd, maar is inmiddels weer hervat. Voor de Nederlandse coureur zit de Formule 2-sessie op Spa er echter op.

🔴 RED FLAG 🔴



Big incident for van Hoepen at Turn 7



Laurens has thankfully climbed out of the car #F2 #BelgianGP pic.twitter.com/a6bsVG2H2L — Formula 2 (@Formula2) July 19, 2026

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