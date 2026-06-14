Laurens van Hoepen is als vijfde gefinisht in de hoofdrace in Catalonië. De Nederlander startte de race vanaf de dertiende positie, maar wist zich knap terug te vechten naar de punten. Rafael Câmara won de race na een lange stint op de zacht band, wat voor hem zijn allereerste overwinnng in de Formule 2 betekent.

Rafael Câmara schreef de hoofdrace in Barcelona op zijn naam. De Braziliaan moest bij de start de leiding afstaan aan Alex Dunne, die lange tijd aan kop reed. Tijdens de pitstops viel Dunne terug, maar dankzij zijn versere banden wist hij zich weer naar voren te werken. Câmara maakte juist een lange stint op de zachte band en zakte daardoor terug naar de negende positie. Met een set nieuwe banden reed hij vervolgens snel terug naar de leiding, waarna hij de overwinning pakte. Dit is zijn allereerste overwinning in de Formule 2.

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Laurens van Hoepen startte vanaf de dertiende plaats, maar wist zich al voor zijn pitstop terug te vechten naar de punten. Na zijn stop viel hij tijdelijk terug in het veld, maar uiteindelijke maakte hij acht plaatsen goed om als vijfde over de streep te komen. Dat levert de Nederlander een mooi aantal punten op voor het kampioenschap.

In het kampioenschap is Gabriele Minì voorbijgestreefd door Nikola Tsolov. De Bulgaar reed lange tijd achter Minì, maar wist de Italiaan in de slotfase te passeren voor een podiumplaats. Daarmee neemt Tsolov ook de leiding in het coureurskampioenschap over.

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