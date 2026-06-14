Fernando Alonso windt er geen doekjes om. Nadat Aston Martin in de kwalificatie voor de Grand Prix van Catalonië tot een vernederend dieptepunt was gezakt, liet de tweevoudig wereldkampioen in een vernietigend betoog niets heel van de situatie waarin de renstal uit Silverstone zich bevindt.

De thuisheld kwalificeerde zich met P22 op de allerlaatste positie, waarmee een indrukwekkende reeks van 42 races waarin hij teamgenoot Lance Stroll had verslagen in de kwalificatie abrupt tot stilstand kwam. Bovenal is het resultaat een nieuw hoofdstuk in een seizoen dat wordt gekenmerkt door frustratie en problemen.

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Direct na afloop van de kwalificatie kon Fernando Alonso zijn irritatie nauwelijks nog verbergen. “Nee, nee, nee. Er is niets blootgelegd”, zuchtte Alonso op de vraag of de veeleisende lay-out en de warme omstandigheden in Barcelona extra gebreken aan de AMR26 hadden blootgelegd. “We wisten dat we de slechtste auto en de slechtste motor hadden en we waren in elke race tot nu toe heel duidelijk dat we moesten werken.”

‘Elke ronde is een loterij’

Ondanks dat Alonso vorige week tijdens de Grand Prix van Monaco het eerste punt voor het team haalde en Aston Martin daarmee niet langer de gedeelde laatste plaats bezet met Cadillac, kijkt de Spanjaard allerminst hoopvol naar het restant van het seizoen.

Hij onthulde dat terugkerende problemen met de versnellingsbak en de Honda-motor zorgen voor de nodige onvoorspelbaarheid tijdens het rijden. “In sommige bochten voelde het alsof je aan een handrem trekt, volledige achtervergrendeling met beide achterwielen volledig vergrendeld”, legde hij uit. “In andere bochten voelde het alsof ik half gas gaf tijdens het remmen, en dan ga je gewoon rechtdoor. Dus elke ronde is op dit moment een soort loterij.”

‘Het is uitputtend’

Er was nog iets dat Alonso dwarszat. “We herhalen elk weekend hetzelfde verhaal. Het is uitputtend. We staan laatste, dat weten we, en we hebben geen probleem om dat toe te geven”, zei hij.

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In een vernietigend betoog spaarde Alonso de situatie bij Aston Martin allerminst. “We hebben een zeer slechte motor, de slechtste. We hebben een zeer slechte energie-inzet. En we hebben problemen met de versnellingsbak en aerodynamische problemen”, aldus de Spanjaard. “We werken aan alles, en hopelijk kunnen we in de tweede helft van het seizoen mensen iets geven om over te juichen.”

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