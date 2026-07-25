Laurens van Hoepen komt als derde over de streep tijdens de sprintrace in de Formule 2 in Hongarije. De Nederlander ging vanaf zijn vijfde startplek sterk van start. Gabriele Minì wint de Formule 2-sprintrace in Hongarije. Kampioenschapsleider Nikola Tsolov zorgt voor een botsing, waardoor Gabriele Minì met zijn overwinning punten inloopt op Tsolov.

In Hongarije begon de race rustig met een paar inhaalacties in het middenveld. Zonder de verplichte pitstops moesten coureurs elkaar op de baan inhalen, zonder strategische spelletjes. Sebastián Montoya ging vanaf poleposition van start en wist de leiding lang vast te houden voor Gabriele Minì, maar uiteindelijk weet de Italiaan hem in te halen. Nikola Tsolov wilde Montoya inhalen voor de tweede positie, maar bij het ingaan van de eerste bocht botste hij tegen de Colombiaan. Montoya en Tsolov konden hun race niet voortzetten. Minì loopt nu met tien punten in op kampioenschapsleider Tsolov.

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Laurens van Hoepen wist zich tijdens de kwalificatie als zesde te kwalificeren en mocht als vijfde van start gaan door de omgekeerde startgrid. Na een goede start, wist hij zijn vijfde positie een lange tijd te behouden. Dino Beganovic op de vierde plek was net té snel voor de Trident-coureur en Rafael Câmara die achter Van Hoepen reed kon hem niet inhalen. Door een botsing tussen Montoya en Tsolov finisht Van Hoepen als derde, waardoor hij zes punten behaald voor het kampioenschap. De hoofdrace wordt zondag om 11:25u verreden in Hongarije.

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