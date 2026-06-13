Kush Maini heeft de sprintrace in Barcelona gewonnen. Laurens van Hoepen moest genoegen nemen met de negentiende plaats. De Nederlander startte vanaf de twaalfde positie, maar kende een moeizame openingsfase en verloor al snel meerdere plekken.

Kush Maini pakte bij de start de leiding en gaf die de hele race niet meer uit handen. Achter de Indiër finishten Gabriele Minì en Nikola Tsolov op het podium. Colton Herta lag een tijd op koers voor de derde plaats nadat hij Tsolov had ingehaald, maar door een fout in de slotfase viel de Amerikaan terug naar de vijfde positie.

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Laurens van Hoepen kende op het warme circuit in Catalonië een slechte start en zakte terug naar de negentiende plaats. Later in de openingsfase verloor de Trident-coureur de controle over zijn auto in de laatste bocht voor het rechte stuk, waardoor hij door het grind schoot. Hoewel hij zijn auto uit de problemen wist te houden, viel hij terug naar de tweeëntwintigste positie. Uiteindelijk kwam de Nederlander als negentiende over de finish.

Dankzij zijn tweede plaats blijft Minì aan de leiding in het kampioenschap. Tsolov behoudt de aansluiting door als derde te finishen, terwijl Noel León de top drie in de tussenstand completeert. Van Hoepen zakt van de achtste naar de negende plaats in het kampioenschap.

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