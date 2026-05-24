Het team van Williams is onder de indruk van de prestaties van Formule 2-coureur Laurens van Hoepen. De Nederlander kreeg voorafgaand aan het raceweekend in Canada voor het eerst de kans om kilometers te maken in een Formule 1-bolide. Teambaas James Vowles zag de rijkunsten van Van Hoepen – die in Canada zijn eerste pole position pakte – ook, en ziet zeker mogelijkheden voor de coureur om in het opleidingsprogramma van Williams opgenomen te worden.

Voordat Laurens van Hoepen afreisde naar Circuit Gilles Villeneuve voor de volgende ronde van het Formule 2-kampioenschap, kreeg de jonge Nederlandse coureur van Williams de kans om zijn eerste meters in een Formule 1-bolide te rijden. Dit gebeurde tijdens een ‘Testing of Previous Cars’ (TPC)-sessie op de Hungaroring, waarbij coureurs meters mogen maken in F1-auto’s die minstens twee jaar oud zijn. “De eerste keer achter het stuur van een F1-auto – een dag die ik nooit zal vergeten”, schreef Van Hoepen naderhand op zijn Instagramkanaal.

Opleidingsprogramma

Ook Willilams-teambaas James Vowles hield de test van de Nederlander nauwlettend in de gaten, en heeft goed nieuws. De Brit werd in Canada gevraagd of Van Hoepen ook kans maakt om – gebaseerd op zijn verdiensten in de Formule 2 – opgenomen te worden in het opleidingsprogramma van de Britse renstal. “Dat is zeer zeker mogelijk”, antwoordde Vowles. “Het mooie aan rechtstreeks met hem werken is dat je direct weet waar hij staat in die auto.”

De teambaas benadrukt nog wel dat er ‘nog altijd werk’ te doen is voor Van Hoepen, voordat het echt zover is. “Maar er is een reden waarom we met hem praten”, voegt Vowles toe. “We staan er goed voor met ons opleidingsprogramma; je ziet dat we van boven tot onder toptalent hebben. Het is dus zeer zeker mogelijk. Laten we kijken hoe hij de rest van het weekend presteert, maar vandaag heeft hij geweldig werk geleverd. Echt geweldig werk”. De Williams-teambaas refereert daarmee aan de pole position die de Nederlander had veroverd voor de Formule 2-hoofdrace in Canada.

