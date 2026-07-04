Williams-teambaas James Vowles maakt zich geen zorgen over de toekomst van Carlos Sainz. Door de sportieve terugval van het team gaan er geruchten dat de Spanjaard, die eerder races won voor Ferrari, zijn opties heroverweegt. Volgens Vowles is er echter sprake van een gezamenlijke visie, waarin Sainz een belangrijke rol speelt in de plannen om Williams op termijn terug te brengen naar de top van de Formule 1.

De resultaten van Sainz blijven tot dusver achter bij de verwachtingen. Na enkele podiumplaatsen in 2025 noteerde de Madrileen slechts drie negende plaatsen en bleef hij in de laatste drie races zelfs puntloos. Toch ziet Vowles dat zijn coureur nog altijd betrokken is en zich volledig inzet voor de wederopbouw van het team. “Hij en ik praten niet dagelijks, maar waarschijnlijk wel om de twee dagen”, aldus de teambaas tegenover de media in Silverstone. “Ik denk dat we nog steeds op één lijn zitten als het gaat om zijn wensen en de verwachtingen die hij van zijn carrière heeft.”

“Is hij (Sainz, red.) gefrustreerd door waar we nu staan? Ja”, gaf Vowles eerlijk toe. “Eerlijk gezegd heb ik zelf ook mijn frustraties. Hij heeft behoefte aan perspectief en aan het vertrouwen dat we het tij kunnen keren, dat we de prestaties stap voor stap kunnen verbeteren. Dat moeten we laten zien, en ik heb er vertrouwen in dat we dat kunnen. Wat dat betreft is het weekend in Silverstone een goed moment om de draad weer op te pakken.”

Perspectief

De Williams-teambaas erkent wel dat Sainz over alternatieven beschikt, maar ziet dat niet als een directe dreiging. “Hij heeft de mogelijkheid om ergens anders heen te gaan, niet per se naar een andere plek op de grid, maar ook naar andere projecten”, onthulde Vowles. “Maar hij wil hier zijn eigen verhaal schrijven en zijn stempel op het team drukken, net zoals ik dat ook wil. Het is mijn taak om hem van de juiste middelen te voorzien.”

LEES OOK: Carlos Sainz tempert verwachtingen ondanks update Williams: ‘Verwacht geen wonder’

In dat opzicht is de Engelsman optimistisch over de lange termijn. “Op basis van het plan dat ik aan het bestuur heb gepresenteerd toen ik aantrad, lopen we op sommige punten iets achter en op andere juist iets voor”, vervolgde hij. “Dat maakt het ongelooflijk lastig, omdat je een jarenlang opgebouwde structuur moet afbreken en opnieuw moet vormgeven. Tot op zekere hoogte zou het misschien makkelijker zijn om helemaal opnieuw te beginnen en alles met de juiste tools en methoden op te bouwen. Dit is een ingewikkeld proces, maar met de juiste investeringen, de juiste systemen en de juiste structuur is het zeker niet onmogelijk.”

Lees hier alles over de GP Groot-Brittannië

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.