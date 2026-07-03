Lewis Hamilton zette het circuit van Silverstone vrijdag direct op zijn kop. De zevenvoudig wereldkampioen, die liefst negen keer de hoofdrace op zijn naam schreef, verzekerde zich van pole position voor de sprintrace. In een shout-out in SQ3, waarbij alle coureurs op het laatste moment één snel rondje reden, dook Hamilton onder de tijden van WK-leider Kimi Antonelli (P2) en Max Verstappen (P3).

Na afloop leek Hamilton met stomheid geslagen; hij had er niet op gerekend dat hij de snelle Mercedessen achter zich kon houden. “Ik zo dol op dit circuit”, reageerde hij verbouwereerd. “En ik ben dol op dit publiek”, richtte hij zich tot de uitzinnige supporters op de tribunes. “Het is nog altijd een droom om hier te staan. Als je je goed voorbereid op deze race, dan kom je vanzelf in zo’n goede flow terecht. Daarbij moe je natuurlijk ook het juiste team achter je hebben, maar ik moet eerlijk zeggen, de auto voelde vandaag echt geweldig aan. Dank aan iedereen in de fabriek, we hebben keihard gewerkt voor dit resultaat.”

‘Kleine stappen vooruit’

“We zetten elk weekend kleine stapjes vooruit en komen elke keer weer met iets nieuws”, vervolgde hij dankbaar. “Dus ja, ik ben echt heel erg blij met deze eerste startplek. Ik was gedurende de hele sessie al heel snel, maar uiteindelijk scheelde het maar een paar tienden. Deze gasten”, wees hij naar de teams van Mercedes en Red Bull, “zaten er ook heel dichtbij. We staan gewoon vóór hun, terwijl zij over zoveel vermogen beschikken en het al het hele jaar al zo geweldig presteren.”

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“We hadden echt niet verwacht dat we in Silverstone op de eerste startrij konden staan”, benadrukte Hamilton tot slot. “Dit is gewoon een geweldige verrassing. Daarbij voelt het tempo goed aan, dus we kijken uit naar een mooie sprintrace. Het wordt niet gemakkelijk, gezien het feit dat deze gasten over zoveel meer vermogen beschikken, maar ik ga mijn best doen om ze achter me te houden.”

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