De Nederlandse coureur Laurens van Hoepen heeft zijn eerste meters in een Formule 1-auto mogen rijden. De Formule 2-coureur mocht tijdens een testdag met Williams achter het stuur van een oude bolide van het team plaatsnemen tijdens een zogenoemde Testing of Previous Cars (TPC)-sessie op de Hungaroring. Voor Van Hoepen werd het een ‘dag die ik nooit zal vergeten’.

Laurens van Hoepen maakte dit jaar zijn debuut als voltijds coureur in de Formule 2. Tijdens het openingsweekend in Melbourne reed de jonge coureur meteen naar een podiumplaats tijdens het hoofdevenement. Van Hoepen houdt mede hierdoor momenteel de vierde plaats in het kampioenschap bezet. Voorafgaand aan de derde ronde van de opstapklasse dit seizoen stond de 20-jarige coureur echter een hele andere mijlpaal in zijn autosportcarrière te wachten.

Van Hoepen mocht voor het team van Williams een testdag afwerken op de Hungaroring. De testsessie was onderdeel van het Testing of Previous Cars (TPC)-programma van de Britse renstal. Tijdens deze testdagen mogen renstallen rijden met oudere Formule 1-auto’s, en krijgen aanstormende talenten vaak de kans om hun eerste kilometers in de F1 te maken. “De eerste keer achter het stuur van een F1-auto – een dag die ik nooit zal vergeten”, schreef Van Hoepen naderhand op zijn Instagram.

‘De eerste stap is gezet’

“Het was natuurlijk iets waar ik al van droom sinds ik drie jaar oud was”, vertelt Van Hoepen verder over de testsessie, tegenover Viaplay. “De eerste stap is gezet, en dat is echt heel cool.” Voor de jonge coureur uit Wassenaar was het wel even schakelen van zijn gebruikelijke Formule 2-bolide naar een F1-auto. “Ik was vooral verbaasd over hoe hard de auto remt. Vooral mijn nek voel nu ook nog wel een beetje. Eigenlijk was niks echt een grote verrassing, maar om voor het eerst zo weg te rijden in zo’n auto is wel bizar. Ik zag op een gegeven moment mijn naam ook zo op die auto staan, en dan denk je wel: ‘Holy shit, dit komt wel echt dichtbij nu’.”

