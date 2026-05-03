De chaotische Formule 2-race eindigde in mineurstemming voor de Nederlander Laurens van Hoepen. De coureur werd slachtoffer van het gevecht tussen Varrone en Stenshorne en verloor zo belangrijke posities. De race in de opstapklasse werd om de haverklap onderbroken door safety cars, maar voor winnaar Gabriele Minì maakte dat niet uit. Hij pakte zijn eerste F2-zege.

De race van de opstapklasse begon achter de safety car. Tegen de tijd dat de Formule 2-race moest aanvangen, kwam het namelijk al met bakken uit de lucht boven Miami. De wedstrijdleiding ging toch over op een staande start voor de race, die chaotisch verliep. Meerdere coureurs schoten in de eerste bocht al van de baan, terwijl kampioenschapsleider Nikola Tsolov spinde. Ook de Nederlander Laurens van Hoepen viel terug door een slechte start. Na de eerste meters reed hij zo op de dertiende plaats rond. Een safety car werd meteen de baan op geroepen.

De safety car leidde de auto’s vervolgens door de pitstraat, maar niet iedere coureur leek dat door te hebben. Maini en Camara bleven buiten. In ronde drie ging de safety car weer naar binnen, maar het duurde niet lang voordat deze weer de baan op zou komen. De herstart eindigde meteen in een drama voor Goethe, die van de baan raakte. De chaos bleef zo aan, waardoor uiteindelijk niet de volledige raceafstand kon worden gereden. Laurens van Hoepen werd slachtoffer van het gevecht tussen Varrone en Stenshorne. De Nederlandse coureur raakte van de baan, maar kon nog wel doorrijden.

Eerste zege voor Minì

Aan de voorkant van het veld brak nog wel een spannend gevecht uit tussen Rafael Câmara, Gabriele Minì en Dino Beganovic in de slotfase, waarbij Mini, voor MP Motorsport, aan het langste eind trok. De Italiaan pakte zo zijn eerste overwinning in de Formule 2. Van Hoepen eindigde als elfde, net buiten de top tien.

