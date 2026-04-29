De hervatting van het Formule 2-seizoen betekent voor Otmar Szafnauer het tweede raceweekend aks CEO van Van Amersfoort Racing al. Zoals te lezen valt in exclusief interview met FORMULE 1 Magazine drukt hij in goede zin al flink zijn stempel op de Nederlandse renstal. Bijvoorbeeld door plezier te propageren en te leren van het verleden.

Succesvol zijn, winnen, talenten ­ontwikkelen; aan doelen geen gebrek voor een team als VAR. Voor Szafnauer telt binnen de organisatie ook meer dan resultaten boeken met elkaar, zo vertelt hij in de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine. “Je moet zorgen dat mensen plezier hebben in wat ze doen, dat ze hun kwaliteiten kunnen benutten. Ik heb geleerd dat je als leiding­gevende ook niet moet ‘micro­managen’. Want ten eerste kun je nu eenmaal niet alles zelf doen en ten tweede heb je niet overal verstand van. Dat moet je overlaten aan de experts. Dus de juiste mensen op de juiste plek zetten.

Het is een ‘feeling’ door het leren van lessen. Szafnauer grijnst, het herinnert hem aan vroeger. “Want reken maar dat ik het heb geleerd. Toen ik jong was, liep ik stage bij General Motors en daarna mocht ik twee jaar bij Cadillac werken. Ik was een jaar of 20. Alleen kreeg ik toen de kans om bij Ford aan de slag te gaan. Daar koos ik voor, want daar betaalden ze meer. Maar mijn moeder werkte, in een heel andere rol, ook bij Ford. En die zei: ‘Leuk en aardig, jongen. Maar vergeet niet dat je straks de baas bent over mensen die mijn leeftijd hebben. Ga daar goed mee om.’

Wijze woorden, aldus Szafnauer. “Want ik zorgde ervoor dat ik altijd goed luisterde naar de oudere, ervaren medewerkers. Dat ik van ze leerde. Ik realiseerde me namelijk dat zij van sommige dingen meer wisten dan ik. Ik heb dus goed onthouden wat m’n moeder zei. En het werkte, dat besef.”

Het volledige interview met Otmar Szafnauer is te lezen in de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.