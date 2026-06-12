Laurens van Hoepen mag de sprintrace én hoofdrace starten als veertiende. De jonge Nederlander reed in de eerste vrije training nog de snelste tijd, maar nu begint hij buiten de top tien. Door een rode vlag tegen het einde van de kwalificatie aan, kon Van Hoepen zich niet meer verbeteren.

Op het warme circuit van Barcelona-Cataluyna mag Laurens van Hoepen tijdens de sprint- én hoofdrace starten vanaf de veertiende positie. Ritomo Miyata verloor bij het ingaan van de laatste bocht zijn auto, waardoor er een rode vlag kwam. Van Hoepen was op dat moment bezig met een sterke ronde, want hij behaalde paars. Door de neutralisatie van de kwalificatie kon de Trident-coureur zijn ronde niet afmaken.

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Toch hervatte de sessie zich nog, maar het team van Van Hoepen hield hem in de pitstraat, waardoor hij niet meer kon aanzetten voor een snelle ronde. De gehele top negentien staat binnen één seconden. Rafael Camara mag wederom starten vanaf pole position.

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