F2-coureur Laurens van Hoepen is tweede geworden in de sprintrace in Miami! De Nederlander had zich op vrijdag al als negende gekwalificeerd. Door het omdraaien van de top tien mocht hij tijdens de race op zaterdag vanaf de eerste startrij vertrekken, naast kampioenschapsleider Nikola Tsolov. Na een sensationeel gevecht met de Bulgaar, waarbij Van Hoepen even zicht had op de overwinning, kwam hij uiteindelijk als tweede over de meet. Alex Dunne completeerde het podium.

De startopstelling werd al vóór de race opgeschud toen polesitter Kush Maini tijdens de formatieronde stilviel en zijn positie verloor. Bij de start kwam Tsolov vanaf de schone kant goed weg en behield hij de leiding, met Van Hoepen vlak achter zich. De Nederlander moest zijn tweede plek kortstondig afstaan aan Joshua Dürksen, maar sloeg snel terug en heroverde zijn positie. Vooraan ontstond een kopgroep van vijf coureurs, waarin Van Hoepen zich nadrukkelijk liet gelden en het tempo hoog hield.

Halverwege de race werd duidelijk dat Van Hoepen over meer snelheid beschikte dan zijn concurrenten. Met behulp van DRS greep hij in ronde dertien de leiding, waarna hij en Tsolov verwikkeld raakten in een sensationeel duel. Van Hoepen koos er bewust voor om soms achter Tsolov te blijven rijden, om strategisch voordeel te halen uit DRS richting de slotfase. Die aanpak leek te werken, maar de 20-jarige Nederlander plaatste zijn beslissende aanval nét iets te vroeg. Tsolov sloeg in de laatste DRS-zone terug en trok met een miniem verschil van één tiende van een seconde de overwinning naar zich toe.

