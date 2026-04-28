Na vijf weken afwezigheid is het volgende Grand Prix-weekend weer aangebroken! De GP Miami betekent niet alleen de terugkeer van de Formule 1, maar ook het eerste raceweekend onder de F1-regelwijzigingen. Daarnaast is de Grand Prix in de Amerikaanse staat Florida het tweede sprintweekend van het seizoen. Ook het weer dreigt nog een rol te gaan spelen tijdens de race op het Miami International Autodrome, met een kans op onweersbuien tijdens het hoofdevenement.

De eerste van drie Amerikaanse races dit seizoen vindt plaats in ‘The Sunshine State’, de bijnaam van de staat Florida. Maar dit weekend dreigt er een einde te komen aan de reeks van zonovergoten races die de afgelopen jaren plaatsvonden in Miami. Hoewel het merendeel van het sprintweekend droog zal blijven, is er een kans op onweersbuien tijdens het hoofdevenement op zondag. Bekijk hieronder het volledige weerbericht voor de GP van Miami!

Weerbericht GP Miami

Het is op de vrijdag van het Grand Prix-weekend in Miami al meteen lekker warm, met verwachte temperaturen rond de 30 graden Celsius. De zon zal volop schijnen, dus zonnebrand is zeker aanbevolen voor de fans op de tribunes. Vrijdagmiddag, wanneer om 16:30 uur lokale tijd de sprintkwalificatie plaatsvindt, loopt de temperatuur zelfs nog op naar 31 graden Celsius, met slecht ‘een klein briesje’ als eventuele verkoeling.

Op de zaterdag blijft de zon fel schijnen, en zal de temperatuur al rond de 31 graden Celsius liggen wanneer om 12:00 uur lokale tijd de sprint wordt verreden. De temperatuur loopt wederom verder op zaterdagmiddag, waardoor het 33 graden Celsius zal zijn tijdens de kwalificatie voor het hoofdevenement. De kans op verkoeling is aanwezig tijdens de race zelf, wanneer er een kans van 49% op onweersbuien over het circuit is. Het zal dan echter nog steeds 31 graden Celsius zijn in de ‘Sunshine State’.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.