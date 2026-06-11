De Formule 1-coureurs kunnen zich opmaken voor een warm raceweekend in Barcelona. Tijdens de Grand Prix van Catalonië worden temperaturen rond de dertig graden verwacht, terwijl ook het asfalt flink zal opwarmen. Dat kan niet alleen gevolgen hebben voor de fysieke belasting van de coureurs, maar ook voor de bandenstrategie van de teams.

Het Circuit de Barcelona-Catalunya ligt op korte afstand van de Middellandse Zee, maar profiteert nauwelijks van verkoelende zeewind. Door het omliggen heuvelachtige landschap blijft de warmte vaak boven het circuit hangen. Voor fans betekent dat volop zon en zomerse omstandigheden, met tijdens de middaguren een UV-index van acht. Goed insmeren en voldoende water drinken is dan ook geen overbodige luxe.

Waar de Grand Prix van Catalonië de afgelopen jaren vaak begin mei werd verreden, staat de race dit seizoen pas halverwege juni op de kalender. Daardoor krijgen teams te maken met aanzienlijk warmere omstandigheden. Voor het volledige raceweekend wordt droog en zonnig weer voorspeld, waardoor regen geen rol lijkt te gaan spelen. De hoge luchttemperaturen zorgen er bovendien voor dat ook het asfalt flink opwarmt. Temperaturen van rond de vijftig graden zijn daarbij niet uitgesloten. Dat heeft direct invloed op de banden, die sneller kunnen slijten en oververhit raken. De omstandigheden kunnen daardoor een belangrijke rol spelen in de strategische keuzes van de teams.

Lees hier alles over de GP Barcelona

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.