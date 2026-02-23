De Formule 1 probeert al sinds jaar en dag toonaangevend te zijn in de autosport – en ver daarbuiten. Niet voor niets streeft de koningsklasse naar innovatie en spitstechnologie, zonder het racespektakel uit het oog te verliezen. Met dat in het achterhoofd gaan de reglementen in 2026 – na het 75-jarige jubileum – volledig op de schop. Tijdens de recente testdagen werden de nieuwe aerodynamica, motoren én inhaalmodi al in de praktijk beproefd. Met het eerste officiële Grand Prix-weekend voor de deur zetten we de belangrijkste wijzigingen nog één keer op een rij.

Het is al geruime tijd bekend dat het reglement in de Formule 1 op de schop gaat. Zo’n ingrijpende wijziging gaat niet over één nacht ijs; de nieuwe F1-auto’s luiden immers een compleet nieuw tijdperk in. De belofte van geavanceerde technologie moest het bovendien aantrekkelijk maken voor nieuwe fabrikanten om toe te treden tot de sport. Met de komst van Audi en Cadillac – twee zwaargewichten uit de internationale auto-industrie – lijkt dat gelukt. Waar krijgen deze nieuwkomers, en de gevestigde orde, in 2026 precies mee te maken?

Kleiner pakket

Op het eerste gezicht zijn de auto’s in 2026 een stuk compacter. Op veler verzoek is het chassis zowel smaller als korter gemaakt. Ook de wielbasis is ingekort, wat het stuurgedrag moet bevorderen. De auto’s zijn nog steeds uitgerust met 18-inch Pirelli-rubbers, maar zowel de voor- als achterbanden zijn aanzienlijk smaller. Die kleinere voetafdruk resulteert vanzelfsprekend in lichtere auto’s. Al deze aanpassingen staan in het teken van gewichtsreductie en wendbaarheid; heikele punten in de afgelopen seizoenen.

De Cadillac-bolide van Sergio Pérez is aanzienlijk kleiner dan de Red Bull waar hij twee jaar geleden mee racete (Cadillac F1 Team)

Aerodynamica

Ook op aerodynamisch vlak verandert er veel. De traditionele DRS-knop maakt plaats voor actieve aerodynamica, met verstelbare elementen in de voor- en achtervleugel. Dat maakt strategische aanpassingen mogelijk en maximaliseert de prestaties op verschillende delen van het circuit. Bovendien krijgen teams meer vrijheid om te experimenteren met uiteenlopende oplossingen. Tijdens de testdagen zagen we al diverse aerodynamische pakketten, waaronder de 180 graden draaiende spoilerflap van Ferrari.

Ook op minder zichtbare plaatsen gaat de aerodynamica op de schop. Het vorige reglemententijdperk stond bekend als de ground effect-era: auto’s op basis van downforce uit de vloer. Grote venturitunnels onder het chassis genereerden de neerwaartse druk. In 2026 keren de bolides terug naar een vlakke vloer, waardoor teams meer speelruimte krijgen in afstelling en rijhoogte, afhankelijk van de voorkeur van de coureur.

Motorformule

De nieuwe aandrijflijn was tijdens de voorbije testweken een veelbesproken onderwerp. Het vermogen wordt voortaan gelijk verdeeld tussen de vertrouwde V6-turbomotor en een krachtigere elektrische component. Met die verregaande elektrificatie komt meer verantwoordelijkheid bij de coureurs te liggen. Zij moeten tijdens de race continu keuzes maken over energieverbruik, regeneratie en besparing, wat een extra strategische laag moet toevoegen aan de duels op de baan.

Juist deze toevoeging was de afgelopen weken aan kritiek onderhevig. Zo noemde Max Verstappen de nieuwe reglementen ‘Formule E op steroïden’ en zelfs ‘Formule 1-onwaardig.’ Om het batterijniveau op peil te houden, moeten coureurs soms gas liften of terugschakelen tijdens een race; geen beste ontwikkeling in een sport waarin vol gas de norm is. Ook bij de start zijn de wijzigingen merkbaar. Het hybride systeem is vereenvoudigd door het schrappen van de kostbare MGU-H, het energieterugwinningssysteem dat tevens de turbo’s opwarmde tijdens de startprocedure. In 2026 moeten coureurs hun motor zelf op toeren brengen voordat ze optimaal van hun plek kunnen komen.

Max Verstappen is nog niet overtuigd van zijn nieuwe F1-bolide (Red Bull Content Pool)

Nieuwe modi

Tot slot zijn er de nieuwe inhaalmodi die de aangepaste aandrijflijn mogelijk maakt. Zoals gezegd verdwijnt DRS. In plaats daarvan kunnen coureurs extra batterijvermogen inzetten om hun rivalen te passeren. We zetten de verschillende modi op een rij:

Overtake – Wanneer een coureur zich binnen één seconde van de auto voor hem bevindt, kan extra vermogen worden ingezet om een inhaalactie te plaatsen. Deze modus vervangt DRS en heeft een extra strategische dimensie. Op elk circuit is er één detectiepunt, waarna de coureur het beschikbare vermogen in één keer kan inzetten of kan spreiden over een volledige ronde. Boost – Coureurs kunnen deze modus op elk gewenst moment activeren. Via het Energy Recovery System (ERS) bouwt het hybride systeem energie op, die met één druk op de knop kan worden vrijgegeven. Op dat moment levert de motor, in combinatie met de accu, maximaal vermogen, ongeacht de positie op het circuit. De modus kan zowel aanvallend als verdedigend worden ingezet. Recharge – Met deze knop kunnen coureurs hun accu opladen door teruggewonnen energie te benutten, bijvoorbeeld tijdens remacties, door gas terug te nemen op de rechte stukken of in langzame bochten waar slechts een deel van het beschikbare vermogen nodig is.

