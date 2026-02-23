Lewis Hamilton toont zich strijdvaardig in de aanloop naar het nieuwe F1-seizoen. De gevierde Brit maakte vorig jaar de veelbesproken overstap naar Ferrari, maar zonder het gehoopte succes. Zijn eerste seizoen werd getekend door teleurstellende resultaten en een moeizame samenwerking met het team. In 2026 belooft hij weer ‘opgeladen’ aan de start te verschijnen, zo verklaarde hij na afloop van de testdagen: “Ik was even vergeten wie ik was.”

Ferrari oogde – met name tijdens de tweede testweek in Bahrein – opvallend dominant. Het team baarde al opzien met een innovatieve achtervleugel, die op de rechte stukken 180 graden draait om meer lucht door te laten. Op de slotdag tekende Charles Leclerc bovendien voor de snelste tijd. Gedurende de testsessies maakte de Ferrari een betrouwbare indruk, zowel in handen van Hamilton als Leclerc. Klantenteam Haas onderstreepte eveneens de kracht van de nieuwe aandrijflijn; de Amerikaanse renstal kwam in totaal tot 1175 ronden, slechts 29 minder dan recordhouder Mercedes. Dat schept vertrouwen bij Hamilton.

‘Wordt een fantastisch seizoen’

“Het testen zit erop”, schreef hij zondag op sociale media. “Het is inspirerend om te zien hoe een team alles op alles zet om een auto te bouwen. Dat is voor mij het meest fascinerende aspect van dit werk. Alles wordt vanaf nul opgebouwd, ontworpen en steeds opnieuw herzien. En dan zijn er maar een paar van ons die die machine op de proef mogen stellen. Dat verveelt nooit. Ik wil iedereen in het team en in de fabriek enorm bedanken voor het harde werk; daar ben ik ontzettend dankbaar voor.”

Hamilton – die vorig jaar meermaals liet doorschemeren dat hij twijfelde aan zijn eigen kunnen – kijkt weer reikhalzend uit naar het nieuwe seizoen. “Ik ben dol op dit werk en ik vind het geweldig om met mijn team samen te werken en voor de fans te rijden”, vervolgde hij optimistisch. “Ik heb ongelooflijk veel geluk dat ik dit mag doen en ik heb zin in het komende seizoen. Even was ik vergeten wie ik was, maar dankzij de steun van mijn fans heb ik die twijfel van me afgeschud. Ik ben weer helemaal opgeladen. Dit wordt een fantastisch seizoen. Let’s go, team!“, besloot hij strijdvaardig.

