Het nieuwe F1-seizoen staat voor de deur! Over enkele dagen doven de lichten in Melbourne en strijden Max Verstappen en consorten opnieuw om de hoogste eer in de autosport. Het moge duidelijk zijn dat er dit jaar veel is veranderd in de koningsklasse, zowel in het rijdersveld als in de technische reglementen. Om de fans alvast warm te maken voor het naderende racespektakel, deelde de Formule 1 een seizoenstrailer op sociale media.

In de trailer luidt acteur Damson Idris, bekend van zijn rol in F1: The Movie, het nieuwe seizoen in. “Denk je dat je weet wat Formule 1 is? Ik dacht het niet!”, roept hij mysterieus. “Nieuwe auto’s, nieuwe aandrijving en nieuwe teams.” Vervolgens maken verschillende coureurs hun opwachting, onder wie regerend wereldkampioen Lando Norris en Charles Leclerc. Hun uitspraken worden afgewisseld met hoogtepunten uit de recente testweken en sfeerbeelden van het afgelopen seizoen.

Ook Max Verstappen speelt een rol in de trailer; zijn bijdrage zorgde op sociale media al voor de nodige hilariteit. “Alles kan gebeuren”, klinken de veelzeggende woorden van Leclerc, waarna Verstappen zich tot de camera richt en droogjes opmerkt: “Meestal gebeurt er ook van alles.” Het eerstvolgende shot toont een crash van Leclerc op Zandvoort. Ferrari maakt daarmee geen beste beurt, al schetst de trailer wel een veelbelovend beeld van het komende F1-seizoen. Bekijk ’m hieronder:

