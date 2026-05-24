Lewis Hamilton werd zondag tweede in de GP van Canada. De zevenvoudig wereldkampioen moest alleen racewinnaar Kimi Antonelli voor zich dulden. Hij was in de aanloop naar het hoofdevenement al zeer te spreken over de balans van zijn Ferrari. Met P2 boekte hij zijn beste resultaat tot dusver namens de Scuderia. In de slotfase vocht Hamilton een fraai duel uit met Max Verstappen, die net tekortkwam tegen zijn oude rivaal.

“Allereerst moet ik deze gasten bedanken”, wees Hamilton na afloop naar zijn monteurs. “Het voelt geweldig om hier weer te kunnen staan, zeker aangezien de rest van het veld zo snel is. Daarbij kon ik racen met Max (Verstappen, red.), dat is altijd goed. Iedereen had hier upgrades bij zich, wij hebben zelf natuurlijk in Miami al een breed upgradepakket geïntroduceerd. Het feit dat dit een circuit is waar snelheid op de rechte stukken zo belangrijk is en we alsnog dit resultaat hebben geboekt, is veelbelovend”, besloot Hamilton.

