Het nieuwe F1-seizoen komt met rasse schreden dichterbij! Het is inmiddels aftellen naar het openingsweekend in Melbourne. Alvorens de strijd om het wereldkampioenschap daadwerkelijk losbarst, mogen Max Verstappen en consorten gedurende twee weken testen op het Bahrain International Circuit. Na de besloten shakedown in Barcelona en de eerste testweek in Bahrein, is de tweede testweek wel live te volgen voor de fans. Check hier welke F1-coureurs er op donderdagochtend in actie komen!

De tweede driedaagse wintertest in Bahrein vindt plaats tussen 18 en 20 februari. Het is gebruikelijk dat alle coureurs anderhalve testdag in actie komen. De onderlinge verdeling wordt door de teams zelf gemaakt. Isack Hadjar reed op de woensdag de eerste sessies voor Red Bull, maar vandaag is het weer de beurt aan Max Verstappen. Bekijk hieronder het hele testoverzicht voor de tweede ochtendsessie.

Line-up voor donderdagochtend

Team Coureur McLaren Lando Norris Mercedes George Russell Red Bull Max Verstappen Ferrari Lewis Hamilton Williams Alex Albon Racing Bulls Liam Lawson Aston Martin Fernando Alonso Haas Oliver Bearman Audi Gabriel Bortoleto Alpine Franco Colapinto Cadillac Valtteri Bottas Deze F1-coureurs komen op donderdagochtend in actie in Bahrein

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.