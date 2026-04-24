Formule 1-CEO Stefano Domenicali heeft verdere toelichting gegeven op de aangekondigde F1-regelwijzigingen. De FIA maakte op maandag bekend welke reglementsaanpassingen ze voor de GP Miami invoeren, maar volgens de Italiaan probeert de koningsklasse hiermee geen problemen op te lossen. Dit omdat deze er niet zijn, aldus Domenicali: ‘De Formule 1 verkeert juist in uitstekende vorm’.

De meningen over de 2026-reglementen zijn al sinds het begin van het jaar verdeeld. Zo zijn sommige coureur kritisch op de regels – Max Verstappen noemde de nieuwe bolides onder de reglementen zelfs ‘F1-onwaardig’ – terwijl andere coureurs de nieuwe stijl van de Formule 1 wel kunnen waarderen – zoals Lewis Hamilton. De FIA besloot in ieder geval in te grijpen en voerde voor de GP Miami regelwijzigingen door.

Formule 1-CEO Stefano Domenicali kreeg de vraag van The Race of alle problemen met de reglementswijzigingen nu zijn opgelost. “Ik denk niet dat dit een kwestie is van het oplossen van het probleem van de Formule 1. De Formule 1 heeft geen problemen; de Formule 1 verkeert in uitstekende vorm, om dat maar even voor iedereen duidelijk te maken”, verdedigt de Italiaan de autosport. “En de overgrote meerderheid van de fans is vanaf het begin zeer positief geweest over wat ze zien qua race-actie.” Volgens Domenicali is het de aard van de Formule 1 om te blijven verbeteren, maar zullen veel fans de veranderingen niet eens merken.

Lichtpuntje

Domenicali legt vervolgens ook uit hoe hij precies weet dat de meeste fans blij zijn met de nieuwe reglementen. “Dat is vrij makkelijk, dat kun je checken”, aldus de CEO. “Elke race is helemaal uitverkocht. Dat is geweldig. Ook dit jaar gaat het allemaal goed. Ik zie die negatieve houding dus niet. We hebben concrete data als bewijs. Het is allemaal positief.”

Daarnaast overstijgt de Formule 1 nog altijd andere raceklassen, zo vertelt Domenicali. “Ik was gefascineerd door enkele opmerkingen die ik onlangs hoorde, toen mensen zeiden: ‘Ah, er is nu veel aandacht voor GT-racen’. Ja. F1-coureur Max Verstappen rijdt daar. Dat trekt veel aandacht. Kimi Antonelli. Waar rijdt hij? In de Formule 1. Hij ging naar Imola om de startvlag te zwaaien bij de seizoensopener van het World Endurance Championship. En iedereen had het over Kimi Antonelli, met alle respect. De F1 is dus nog steeds een lichtpuntje dat veel fans en veel mensen inspireert.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.