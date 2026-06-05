De Formule 1 heeft het contract van de GP van Las Vegas verlengd. De race, waarvan FOM zelf de promotor is, blijft tot en met 2037 op de kalender staan. Daarmee krijgt het indrukwekkende stratencircuit rond de wereldberoemde Strip een verlenging van liefst tien jaar. De race maakte in 2023 haar debuut en groeide sindsdien uit tot een van de meest spraakmakende evenementen op de kalender.

Naast de sportieve aantrekkingskracht heeft het evenement ook een aanzienlijke economische impact. In de eerste drie edities genereerde de Grand Prix naar verluidt 3,2 miljard dollar voor Zuid-Nevada, zo meldt de organisatie. Alleen al de race van 2025 leverde 43 miljoen dollar aan staats- en lokale belastinginkomsten op. De nieuwe overeenkomst vervangt het eerdere contract, dat volgens ingewijden een optie bevatte om de race tot 2032 te verlengen.

Hoeksteen

F1-CEO Stefano Domenicali reageerde verheugd op de aankondiging. “We zijn enorm verheugd dat de Formule 1 nog vele jaren in Las Vegas zal blijven racen”, aldus de Italiaan. “Sinds de eerste editie in 2023 is het evenement buitengewoon geweest en heeft het zich razendsnel ontwikkeld tot een topbestemming voor spectaculaire races, entertainment van wereldklasse, internationale zakenleiders, beroemdheden en influencers. Het heeft bovendien een blijvende impact gehad op zowel de lokale economie als de gemeenschap. We hebben er altijd in geloofd dat Las Vegas een hoeksteen van onze aanwezigheid in de Verenigde Staten zou worden. Deze verlenging, in combinatie met het succes van de afgelopen jaren, onderstreept onze langetermijnverbintenis met deze belangrijke markt.”

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Hoewel de GP van Las Vegas sinds 2023 is uitgegroeid tot een vaste waarde op de kalender, blijft het evenement niet onomstreden. Critici wijzen op de torenhoge ticketprijzen, de maandenlange overlast voor inwoners en het feit dat het spektakel soms belangrijker lijkt dan de race zelf. Het uithangbord van FOM geldt als het toppunt van de weelde waarmee de koningsklasse vaak wordt geassocieerd. Om nog maar te zwijgen van het putdeksel-incident tijdens de inaugurele editie. Tijdens VT1 raakte de Ferrari van Carlos Sainz zwaar beschadigd door een losgeraakt putdeksel. De sessie werd vrijwel direct stilgelegd, wat internationaal tot veel negatieve publiciteit leidde.

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