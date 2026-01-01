De Grand Prix van Las Vegas op de Strip zou het summum worden voor Formule 1, een shownummer bij uitstek. Maar na drie jaar zijn er twijfels. Of toch niet? Voor- en tegenstanders vechten in de woestijnstad om hun gelijk.

Het is dinsdagavond. Anna schudt het hoofd. Nee, zegt ze, met Formule 1 heeft ze niks. Ze heeft er naar eigen zeggen vooral last van. “Nothing personal”, voegt ze er quasi-verontschuldigend aan toe als ze de mediapas ziet van haar klant. Gelukkig maar, ze heeft zojuist 30 dollar verdiend aan deze F1-gerelateerde Uber-rit van vliegveld naar hotel.

Welkom in Las Vegas, lange tijd entertainmenthoofdstad van de wereld. Inmiddels neemt sport er een steeds grotere plek in. Ga maar na: als vervolg op vermaarde bokswedstrijden organiseerde de stad de laatste jaren al de Super Bowl en verwelkomde het zowel een American Football-club (Raiders) als ijshockeyclub (Golden Knights). Ook wordt een hypermodern onderkomen uit de grond gestampt voor het moment waarop honkbalclub Athletics de overstap maakt vanuit Oakland.

Maar de Formule 1 Grand Prix? Die overstijgt dit alles. Vorig jaar genereerde de F1 alleen al 934 miljoen dollar (zie kader), een economische impact die grote is dan die van de Super Bowl. De GP is daarmee het grootste jaarlijkse evenement in Las Vegas, perfect voor de strategie van de lokale autoriteiten om via sport meer bezoekers (en dus inkomsten) te genereren.

Super, zou je zeggen. “En dat is het ook écht”, zegt Sean Ferrell. Hij spreekt de woorden uit in de T-Mobile Arena, het ijshockey-onderkomen van de Vegas Golden Knights. Ferrell maakt er deel uit van de trainersstaf, hij is ‘skill coach’. Maar niet alleen het ijs doet hem smelten van geluk, óók de Formule 1.

Cool

Zoals Uber-chauffeur Anna symbool staat voor tegenstanders van F1, zo staan Ferrell en zijn gezin juist symbool voor de vóórstanders. Hij is F1-fan, ook van Max Verstappen, zo vertelt hij. “Ik vind het dus mooi dat F1 hier is. Mijn vrouw en ik hebben de paddock al eens bezocht, ook in de zomer kun je hier naar het permanente pitcomplex. Erg cool.”

En zo zijn er meer voorstanders. “Zoals onze dochter”, zegt Ferrells echtgenote Cindi. “Bella is een enorme fan, maar volgt een opleiding bij de Amerikaanse marine en daardoor mist ze de race. Vorig jaar ook al. Balen dus, ze had er graag bij willen zijn.”

Zoveel mensen, zoveel meningen. Het is maar net wie je vraagt op straat, voor- en tegenstanders zijn er genoeg. Vrijwilligers en de mensen die emplooi vonden dankzij de komst van de GP Las Vegas zijn blij, velen die op en rond de ontregelde Strip hun brood verdienen balen juist van de beperkingen van en naar werk.

De overname van de stad door Formule 1 begint al maanden voor de GP. Het opnieuw asfalteren van de Strip en omliggende wegen ontregelt het verkeer, terwijl lampen, vangrails en tribunes beetje bij beetje worden opgebouwd. Het eindresultaat is een stratencircuit van 6,2 kilometer.

VIP-arena’s

Wie langs de Strip loopt, ziet elk jaar rond de GP weer nieuwe dingen. Casino’s en restaurants openen dakterrassen voor racefeesten, relatief nieuwe locaties zoals countrycafé Ole Red, het Franse etablissement LPM en de sportbar Bottled Blonde pakken uit. Voor ieder wat wils. Zelfs toprestaurants hebben inmiddels de Grand Prix in diens kortdurende bestaan omarmd: zij toveren hun gelegenheden om tot ware VIP-arena’s, waar gasten genieten van luxe menu’s en een fantastisch uitzicht op de baan. De prijzen rijzen er overigens de spreekwoordelijke pan uit.

De Paddock Club van las Vegas (Getty Images)

“Dat is precies een van de problemen van het F1-gedoe”, verwoordt Uber-chauffeur Anna het op geheel eigen wijze. “Het is duur, een feestje voor rijke mensen. Las Vegas is al lang niet meer die speciale, goedkope stad waar je dromen kunt waarmaken door met een paar dollar multimiljonair te worden. De gewone man, die ik ook vervoer, hoor ik vaak klagen over de hoge prijzen op de Strip.”

Formule 1-eigenaar Liberty Media en de lokale autoriteiten gaan echter all-in om van het evenement een langlopend succes te maken. Niet voor niets kocht de F1 zelf een lap grond om een permante paddock en pitstraat te bouwen. Medio dit jaar werd het driejarige racecontract uit 2023 verlengd tot en met 2027. Dat lijkt misschien wat karig, maar volgens de door F1 opgerichte organisatie Las Vegas Grand Prix Inc. en de lokale overheid (die 10 miljoen dollar per jaar betaalt) is er geen twijfel over mogelijk dat F1 ook na 2027 nog jaren in Las Vegas vertoeft.

“We hebben al drie jaar lang herinneringen gecreëerd, mooie edities gehad”, stelt Emily Prazer, CEO van Las Vegas Grand Prix. “En er zullen nog veel meer komen.” Volgens haar heeft de GP óók lokaal namelijk een plek – en daarmee harten – veroverd. “Bijvoorbeeld door Grand Prix Plaza, daarmee hebben we in Las Vegas gezorgd voor een enorme locatie waar fans allerlei F1-entertainment vinden. Van sims waarin je kunt rijden tot interactieve ervaringen. We gebruiken het ook voor educatieve doeleinden; zo verankeren we onze maatschappelijke waarde.”

Vrijgevochten imago

Onder de glans sluimert desondanks die onvrede van lokale bevolking die klaagt over files, omleidingen en de impact van de race op het stadsleven. Dat bijvoorbeeld de loopbruggen over de Strip afgeplakt zijn om het zicht te belemmeren en je er voor stilstaan zelfs een boete kunt krijgen, is velen een doorn in het oog. Het is een stijlbreuk met het ruige, vrijgevochten imago van Vegas.

Dan zijn er praktische zorgen. Tijdens de eerste GP in 2023 waren losliggende putdeksels een probleem en ook in de tweede vrije training speelt het dit jaar op. Hevige regenval zorgde bovendien voor vraagtekens over waterafvoer en overstromingen; is het circuit echt robuust genoeg? Het liep dit weekend goed af, de woestijnbodem kon het aan.

Dan is er nog de economische waarde; daarmee lijkt het goed te zitten. Las Vegas’ toerismecijfers zijn grotendeels dalende, maar de bezoekersaantallen worden positief beïnvloed door de Formule 1 Grand Prix. Neem de populariteit van de F1-winkel in het Venetian Hotel. Op racedag staan dit jaar enkele honderden mensen voor de ingang in een lange rij. Aan het einde daarvan bedraagt de wachttijd voor het betreden van de winkel liefst drie (!) uur.

Rest de vraag: wat is de toekomst van F1 in Las Vegas? Er zijn stevige fundamenten zoals een verlengd contract, investeringen, populariteit van de sport, media-aandacht en de steun van mensen die in Las Vegas hun brood verdienen met F1. Toch blijven ook de kritische geluiden bestaan van veel locals over logistiek en infrastructuur.

De organisatie en Liberty Media gaan ‘all-in’ en zijn koersvast: wat begon als gewaagde gok kan nog altijd zomaar eens de jackpot voor de F1-toekomst blijken. Uber-chauffeur Anna hoopt vast van niet, de familie Ferrell van wel. De tijd zal het leren.

‘Money talks’

De cijfers van de GP van Las Vegas 2025 zijn nog niet bekend, maar die van 2024 tonen volgens de lokale autoriteiten een economische impact op de stad en wijde omgeving van 934 miljoen dollar. Daarvan werd 556 miljoen uitgegeven voor eten, drinken, gokken en andere bezigheden van bezoekers; de overige 378 miljoen kwam binnen door evenementen. In euro’s omgerekend is dit alles goed voor 810 miljoen.

De eerste editie leverde overigens nog meer op; in 2023 was de impact 1,5 miljard dollar (1,3 miljard euro). Dat kwam mede door extra inkomsten voor de aanleg van allerlei infrastructuur. Het zorgde voor een hoop geklaag van ondernemers en inwoners, maar had een grote economische impact.

Bovendien verdedigen de autoriteiten zich tegen kritiek door te wijzen op belastinginkomsten. In 2024 bedroegen die 45 miljoen dollar, waarvan 15 miljoen werd uitgegeven aan het verbeteren van onderwijs in de gehele staat Nevada.

