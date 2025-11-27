Lando Norris kijkt met gemengde gevoelens terug op het Grand Prix-weekend in Las Vegas. Beide McLarens werden na de race gediskwalificeerd, een flinke klap voor het Britse team. Toch probeert Norris het resultaat snel achter zich te laten. De Brit richt hij zich nu liever op de Grand Prix van Qatar, waar hij zijn eerste wereldtitel kan pakken.

Na de Grand Prix van Las Vegas werden beide McLaren-coureurs gediskwalificeerd doordat de plank onder de auto te ver was afgesleten. Norris vertrok hierdoor zonder punten en zag zijn voorsprong op Max Verstappen krimpen. Toch vindt de Brit dat McLaren weinig anders kon doen dan de limiet opzoeken in de strijd om succes. “We hadden een zwaar weekend”, blikt Norris terug. “Elk team vecht voor overwinningen. Je moet altijd tot het uiterste gaan — en dat is precies wat we deden in Las Vegas.”

Hoewel de diskwalificatie hard aankwam, was het voor Norris geen totale verrassing. “Eerlijk gezegd hadden we het al een beetje verwacht, dus het was niet alsof het een complete schok was of helemaal uit het niets kwam. We waren best goed voorbereid op dit resultaat.” De teleurstelling zat volgens Norris daarom niet alleen in de verloren punten, maar vooral in de impact op het team. “Natuurlijk doet het pijn. Er gaat elk weekend zoveel werk in zitten, van iedereen, inclusief mijzelf, en het voelde alsof al dat werk in één klap verdwenen was. Maar dat gevoel geldt voor ons allemaal — de monteurs, de engineers, ikzelf. Iedereen bij McLaren was teleurgesteld over het resultaat.”

Focus op Qatar

Norris vertelt dat hij de situatie na de race snel kon laten bezinken. “Eigenlijk ging het prima met me. Ik verliet de baan, we deden een debrief en bespraken wat goed ging, wat niet goed ging en wat we moesten verbeteren voor dit weekend. Het doet pijn, maar we hebben het geaccepteerd en we moeten weer door.” Volgens Norris hielp het om een paar dagen afstand te nemen: “Voor mij was het eigenlijk best makkelijk om gewoon verder te gaan, even vrij te nemen en me weer volledig op dit weekend te richten.”

