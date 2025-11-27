Jacques Villeneuve weet wel op wie hij zijn geld inzet in de aanhoudende titelstrijd tussen Lando Norris, Oscar Piastri en Max Verstappen. Volgens de oud-wereldkampioen heeft de Nederlander namelijk een belangrijk voordeel ten opzichte van zijn twee titelrivalen: ‘McLaren heeft nog twee coureurs die strijden om het kampioenschap’. Villeneuve adviseert Red Bull om de interne McLaren-titelstrijd te gebruiken om druk uit te oefenen op de Britse renstal.

De Formule 1 staat niet alleen aan de vooravond van het Grand Prix-weekend in Qatar, maar misschien ook wel de ontknoping van de titelstrijd. Lando Norris hoeft na de race op het Lusail International Circuit maar twee punten uit te lopen op Max Verstappen en Oscar Piastri om zijn eerste wereldtitel binnen te slepen. Toch zet oud-coureur Jacques Villeneuve zijn geld liever in op de regerend wereldkampioen.

Geld op Verstappen

“Ik zou nog steeds mijn geld inzetten op Max Verstappen als kampioen dit seizoen, maar wel met een zeer kleine marge”, vertelt de wereldkampioen van 1997 aan een gokplatform. De Canadees legt ook meteen uit waarom. “Vanwege de ervaring van Verstappen en vanwege het feit dat McLaren nu twee coureurs heeft die strijden om het kampioenschap. Ze kunnen daarom nog niet de ene gebruiken om de andere te helpen.”

“Red Bull kan daarop inspelen”, vervolgt Villeneuve zijn analyse. “Ze kunnen op die manier druk op McLaren uitoefenen. In dat opzicht hebben ze dus het voordeel. Ze hebben alleen een puntenachterstand.” Hoewel de oud-F1-coureur dus Verstappen verkiest boven Norris en Piastri, ziet Villeneuve met name de Brit ook nog wel de titelstrijd naar zich toetrekken. “De McLaren is nog steeds een snellere auto. Norris is momenteel echt in topvorm. Maar Verstappen ook. Het wordt leuk om naar te kijken”, concludeert Villeneuve.

