De Formule 1 staat aan de vooravond van het laatste sprintweekend van het jaar. In Qatar zijn er dit weekend extra WK-punten te verdienen, en dat kan wel eens een doorslaggevende rol spelen in de spannende titelstrijd tussen Max Verstappen en de McLaren-coureurs. De regerend wereldkampioen is echter niet van plan om zijn succesvolle aanpak enigszins aan te passen: ‘We zullen het weekend nog steeds op dezelfde manier benaderen als altijd’.

Max Verstappen won in Las Vegas de Grand Prix eigenlijk al in de eerste bocht. Na een gevecht met Norris in de eerste meters na de start, schoot de Brit de baan af. Verstappen kon daardoor al bij het uitkomen van bocht 1 aan de McLaren-coureur voorbijkomen, en gaf vervolgens de leiding in de race niet meer uit handen. De regerend wereldkampioen pakte zo kostbare punten voor het kampioenschap. Verstappen staat voorafgaand aan de GP Qatar zelfs op gelijke hoogte met Oscar Piastri – 366 punten – mede dankzij de diskwalificatie van beide McLarens.

Toch verandert de Red Bull-coureur niks aan zijn aanpak voor de race in Doha. “De punten in het kampioenschap zijn na Vegas dichterbij gekomen, maar nu we naar Qatar gaan, zullen we het weekend nog steeds op dezelfde manier benaderen als we altijd hebben gedaan en gewoon één race tegelijk nemen”, vertelt de wereldkampioen in de Red Bull-preview. “We gaan elk weekend in met als focus zoveel mogelijk punten te behalen en de best mogelijke prestaties uit de auto te halen, en dat is precies wat we ook voor deze race zullen doen.”

Laatste sprintweekend

De GP Qatar is het laatste sprintweekend van het seizoen. Dit zorgt wederom voor een extra uitdaging voor de coureurs, maar ook voor een extra kans op kostbare punten. “Het is een sprintweekend, dus er zijn hier nog meer punten te verdienen en we kunnen ons alleen maar een perfect weekend veroorloven”, concludeert Verstappen. “Losail is een veeleisend circuit, door de hitte is bandenbeheer cruciaal en we moeten ervoor zorgen dat we alles goed uitvoeren met de verplichte twee pitstops. We zijn gefocust op het vasthouden van het positieve momentum en het team doet er alles aan om de beste prestaties neer te zetten.”

Teamgenoot Yuki Tsunoda hoopt vooral op een ommekeer op het Lusail International Circuit, na een wederom tegenvallend weekend in Las Vegas. De Japanner viel met een twaalfde plek buiten de punten. “Ik ga naar Qatar in de wetenschap dat ik met een beetje geluk een succesvoller weekend kan hebben”, blijft Tsunoda optimistisch. “Ik geloof dat als alles goed valt, ik het tempo en de prestaties in de auto heb om het team het resultaat te geven dat we verdienen. We zullen allemaal moeten samenwerken om dat te bereiken. Max is echt terug in de strijd om zijn titel en ik zal er zijn om die strijd te ondersteunen waar ik maar kan”, belooft de Japanner ook alvast aan zijn teamgenoot.

