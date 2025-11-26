Lando Norris heeft voorafgaand aan de GP Qatar nog altijd de leiding in het kampioenschap in handen. Voor de Brit is het een groot contrast met een jaar geleden, toen Max Verstappen in Las Vegas al de titelstrijd in zijn voordeel besloot. De regerend wereldkampioen beloofde toen aan de Brit dat ‘zijn tijd zou komen’. ‘Wat ik vorig jaar zei, meende ik ook’, vertelt Verstappen een seizoen later.

De titelstrijd tussen Max Verstappen en de twee McLaren-coureurs gaat na de zege van de Nederlander op de straten van Las Vegas ook in Qatar nog door. Een contrast met de situatie een jaar geleden, toen Verstappen in datzelfde Vegas al zijn vierde wereldtitel kon veiligstellen. Lando Norris eindigde toen als tweede in het kampioenschap achter de Red Bull-coureur, maar kreeg van Verstappen de geruststelling dat zijn ‘tijd nog zou komen’. “Ik zei tegen hem: ‘Ik weet dat je titel kan winnen’”, onthulde Verstappen destijds.

Verandering bij Norris

Een jaar later lijkt het er steeds meer op dat Norris een reële kans heeft om dit jaar al Verstappen daarin gelijk te geven. Volgens de Nederlander is de McLaren-coureur veranderd. “De laatste tijd lijken de weekenden echt heel goed te verlopen voor hem. Dus ja, in die zin is het zeker een beetje anders”, vertelde Verstappen in Las Vegas. “Elk jaar groei je als coureur ook door fouten uit het verleden, of door weekenden waarvan je denkt dat je het beter had kunnen doen. En dat geldt voor iedereen, het is in dit geval niet specifiek Lando.”

De regerend wereldkampioen neemt zijn woorden van een seizoen eerder dan ook niet terug. “Wat ik vorig jaar zei, meende ik ook, zo simpel is het. Ik heb nergens over gelogen, dat is dit seizoen heel duidelijk. Soms moet je gewoon een beetje geduld hebben en wachten op je moment.”

