Red Bull-adviseur Helmut Marko maakt zich nog geen zorgen over 2026. Net als de rest van het Formule 1-veld staat ook zijn Oostenrijkse team aan de vooravond van een spannend nieuw seizoen, waarin het technische reglement ingrijpend op de schop gaat. Volgens Marko heeft Red Bull – hoe het motorproject van de Oostenrijker ook gaat uitpakken – één groot voordeel ten opzichte van de rest van de grid: Max Verstappen.

Terwijl de titelstrijd dit seizoen nog volop in gang is, verlegt de Formule 1 langzaam maar zeker steeds meer de aandacht naar 2026. Het nieuwe reglement gaat volgend jaar van kracht, en de geruchten over welk team het beste is voorbereid vliegen inmiddels al volop in de paddock rond. Zo zou het team van Mercedes, net als in 2014, de beste motor aan het bouwen zijn, terwijl Red Bull – onder de noemer Red Bull Powertrains – worstelt.

Adviseur Helmut Marko heeft echter het volste vertrouwen dat het ambitieuze motorproject van zijn renstal wel goed komt. “Intern zijn we tevreden”, vertelt de Oostenrijker aan de media. “Maar net als de anderen kennen we de data van onze concurrenten niet. Het gaat echter niet alleen om de verbrandingsmotor, het gaat ook om brandstof en de accu… en om de auto. En dat is volgens mij ook een groot voordeel voor ons.”

Verstappen

Volgens Marko heeft Red Bull ongeacht hoe competitief de nieuwe motor uiteindelijk zal zijn namelijk alvast één heel groot voordeel ten opzichte van de concurrentie: Max Verstappen staat nog tot en met 2028 onder contract bij de Oostenrijkers. “De coureur moet slim en intelligent zijn in het gebruik van het vermogen van de accu. En er is één coureur die snel kan rijden en nadenken. Dat zou dus een voordeel moeten zijn.”

Red Bull-hoofdingenieur Paul Monaghan geeft nog een uitgebreidere update over de laatste stand van zaken bij Red Bull Powertrains. “Sommige dingen staan al vast. De motoren worden geproduceerd. Grote delen van de auto worden al geproduceerd. Hoe klaar we zullen zijn (voorafgaand aan de start van 2026, red.), zullen we zien – en dan is het echt een hele klim, 2026, maar die klim moeten we allemaal maken, nietwaar?”

Hoewel ook Monaghan nog geen idee heeft over de aankomende verhoudingen in het Formule 1-veld, denkt de topman wel dat Red Bull in 2026 competitief kan zijn. “Ik denk dat we een goede auto zullen hebben, een goede motor. We hebben geweldige coureurs, dus laten we eens kijken hoe het ons vergaat.”

